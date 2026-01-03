Acesse sua conta
Repórter da TV Bahia brinca e faz 'carta aberta' após cuspir no rosto de Ivete Sangalo: 'Me perdoa'

Lucas Almeida publicou vídeo em tom de carta aberta e explicou nervosismo e falha ao vivo na virada do ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:02

Lucas Almeida e Ivete Sangalo
Lucas Almeida e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O repórter Lucas Almeida, da TV Bahia, publicou um vídeo de desculpas após cuspir sem querer no olho de Ivete Sangalo durante uma entrevista ao vivo na virada do ano. O momento aconteceu nos minutos finais de 2025, durante a cobertura do Festival da Virada, e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, Lucas descreveu o episódio como uma “carta aberta” para a cantora e relatou o constrangimento ao rever as imagens. “Esse vídeo é um pronunciamento, na verdade é uma carta aberta para Ivete Sangalo. Não tinha visto o vídeo ainda, tamanho constrangimento, mas irei assistir agora junto com vocês”, disse.

O repórter explicou que a entrevista não estava inicialmente prevista de forma tão próxima e que o ambiente era caótico nos bastidores. “Eu estava ali só para narrar o que estava acontecendo. Tinha um emaranhado de cabos, produtor, diretora no ponto, muita gente e um monte de fãs. Quem conhece Ivete chegando sabe como é”, afirmou.

Segundo ele, a situação se agravou porque estava há muito tempo sem beber água. “Eu estava com a garganta seca, muita correria. Acho que a minha boca produziu uma saliva a mais do que deveria”, contou. Lucas também disse que precisou falar mais alto porque Ivete usava um fone grande no ouvido. “Eu pensei, vou ter que falar mais alto para ela conseguir me entender.”

Lucas Almeida

Lucas Almeida por Reprodução
Lucas Almeida por Reprodução
Lucas Almeida por Reprodução
Lucas Almeida por Reprodução
1 de 4
Lucas Almeida por Reprodução

Ao relembrar o instante exato do acidente, ele não escondeu o constrangimento. “Uma salivinha que voou. Meu Deus do céu. Desculpa, mulher, desculpa”, disse, reproduzindo o momento ao vivo.

Na gravação, Lucas pediu perdão diretamente à cantora. “Essa carta aberta aqui é para lhe pedir perdão. Me perdoe. Eu juro que na próxima eu vou me hidratar antes”, afirmou. Em tom bem-humorado, completou: “Vou levar um guarda-chuva, porque aí se sair alguma salivazinha não vai atrapalhar.”

O repórter ainda tentou minimizar o impacto do episódio. “Aquilo ali foi só um demaquilante, um fixador da sua maquiagem, Vete. Me perdoe, Vete”, brincou.

Ao final, Lucas destacou que situações como essa fazem parte do trabalho ao vivo. “Ao vivo é isso, acontece. A gente está exposto, é nervosismo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo”, disse, antes de desejar feliz ano novo e encerrar com um apelo direto: “Espero que Veveta veja esse vídeo e me perdoe.”

Ivete Sangalo, conhecida pela relação próxima e bem-humorada com a imprensa, levou o momento com leveza durante a entrevista. Até agora, a cantora não comentou publicamente o pedido de desculpas.

