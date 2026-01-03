Acesse sua conta
Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

Saiba quem é TJ Weber, intérprete que viralizou ao receber elogios de Veveta durante o Pôr do Som, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:47

Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se alguém ainda tinha dúvidas de que a Ivete Sangalo solteira voltou com tudo, elas caíram por terra no primeiro dia do ano, em Salvador. Durante o projeto Pôr do Som, idealizado por Daniela Mercury, a cantora protagonizou um daqueles momentos espontâneos que só ela sabe fazer, e o alvo da vez foi um intérprete de Libras que acabou roubando a cena.

Enquanto cantava "Vampirinha", aposta para o Carnaval, Ivete reparou na entrega intensa do tradutor que acompanhava o show. Ao chegar no trecho "vou chupar o seu pescoço", ela interrompeu a música, se aproximou dele e disparou, entre risos:

"Precisa fazer essa boca? Essa boca eu não sabia que tinha na Libras. Gostei dessa tentação."

  • Afinal, quem é o intérprete que chamou atenção de Ivete?

O nome dele é Atanael Weber, mas no meio artístico atende por TJ Weber. Aos 37 anos, ele é intérprete bilíngue de Libras, psicólogo de formação, capoeirista e professor de forró. Solteiro, TJ não escondeu a surpresa com a repercussão do momento: “Começar o ano assim, com um elogio da Veveta, não é todo dia”, contou ao Extra.

O contato de TJ com a Língua Brasileira de Sinais começou ainda na adolescência. Criado em ambiente religioso, ele percebeu cedo que pessoas surdas não conseguiam acompanhar os cultos nem entender as músicas. Foi ali que nasceu o interesse que virou profissão e missão.

Veja fotos do intérprete de Libras que recebeu 'cantada' de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show
TJ Weber é intéprete de libras
TJ Weber é intéprete de libras
TJ Weber é intéprete de libras
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show
TJ Weber é intéprete de libras
TJ Weber é intéprete de libras
TJ Weber é intéprete de libras
TJ Weber é intéprete de libras
TJ Weber é intéprete de libras
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show
1 de 13
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show por Reprodução/Redes Sociais

Além de atuar em grandes eventos, como o Festival Virada Salvador, TJ já traduziu shows de nomes como Juliette, Daniela Mercury, Solange Almeida, Maiara & Maraisa, entre outros. Ele também liderou por quase oito anos um grupo linguístico de Libras em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Por enquanto, o único compromisso confirmado de TJ para o Carnaval 2026 é desfilar no Filhos de Gandhi. Solteiro e bem-humorado, ele ainda brinca com a tradição dos colares do bloco, trocados por um beijo, e deixa no ar uma provocação:

"Ela está no coração, né? Verão, Bahia, essa fuleragem gostosa… quem sabe."

