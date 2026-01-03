TÁ ROLANDO!

Bruna Griphao vive romance discreto com produtor ex-parceiro de Pocah; saiba quem é

Atriz passou o Réveillon em Pernambuco ao lado de Yam Vieira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:45

Atriz Bruna Griphao Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bruna Griphao não começou 2026 sozinha e quem acompanha de perto já percebeu que isso não é novidade. Longe dos rumores antigos que insistiam em ligá-la a Renan Machado, irmão de Anitta, a atriz vem vivendo há meses um relacionamento longe dos holofotes com o empresário carioca Yam Vieira.

Os dois passaram a virada do ano juntos em Maracaípe, no litoral de Pernambuco, e continuam viajando desde então. O romance, embora ainda não tenha sido assumido publicamente, é tratado com naturalidade por quem convive com o casal.

Quem é Yam Vieira?

Discreto, Yam é conhecido nos bastidores do meio artístico. Ele atuou como produtor executivo da cantora Pocah e, posteriormente, se tornou sócio de Ronan Souza, ex-noivo da funkeira, em uma empresa voltada para a organização de eventos.

Diferente da atriz, que tem a vida constantemente exposta, Yam adota o lema do “quanto menos, melhor”. Seu perfil no Instagram é aberto, mas enxuto: poucas postagens, nenhuma marcação e quase zero exposição pessoal. O conteúdo gira em torno de viagens, praia e momentos de tranquilidade.

Bruna e Yam teriam se aproximado justamente por meio de Pocah, amiga próxima da atriz. Em janeiro do ano passado, os dois já haviam sido vistos juntos em Fernando de Noronha, viagem que marcou o início do relacionamento.