Bruna Griphao conta história por trás de vestido de madrinha criticado: 'Não era nada daquilo'

A atriz revelou que o resultado ficou totalmente diferente da proposta que esperava

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:10

Bruna Griphao foi criticada por vestido de madrinha usado no casamento de Lexa
Bruna Griphao foi criticada por vestido de madrinha usado no casamento de Lexa Crédito: Reprodução

Bruna Griphao foi duramente criticada pela escolha do vestido para ser madrinha de casamento de Lexa e Ricardo Vianna, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (10). O look, com valor estimado entre R$ 8 mil e R$ 9 mil foi feito pelo designer Marcio Ferreira sob medida, mas foi detonado. "Era uma o dia do vestido maluco?", ironizaram. 

Ao reagir às críticas, Bruna surpreendeu e contou uma história para lá de inusitada por trás da peça. Através de Stories compartilhados no Instagram neste sábado (11), a atriz e ex-BBB concordou que a roupa está “ridícula” e disse que tudo foi uma grande "cagada".

Vestido de Bruna Griphao para o casamento de Lexa

Bruna Griphao no casamento de Lexa
Bruna Griphao no casamento de Lexa por Reprodução
Bruna Griphao no casamento de Lexa por Reprodução
Bruna Griphao no casamento de Lexa por Reprodução
Bruna Griphao no casamento de Lexa por Reprodução
Bruna Griphao foi criticada por vestido de madrinha usado no casamento de Lexa por Reprodução
1 de 6
Bruna Griphao no casamento de Lexa por Reprodução

"Eu fui três vezes tentar experimentar, eu confiei que ele ficar minimamente igual a proposta. Eu não vou postar aqui a proposta porque se não vai virar meme de expectativa e realidade. Quando ia lá, estava sempre emendado, mas eu esperei o dia do casamento chegar. E ele chegou todo descosturado e eu falei: 'meu Deus, não era nada daquilo'", contou ela, que ainda relatou ter recebido o vestido apenas 10 minutos antes do casamento.

Griphao explicou que não queria ir em casa buscar outra opção para vestir e acabar se atrasando e comprometendo um momento especial da sua amiga. "Eu falei: 'não vou chegar atrasada no casamento da minha amiga'. Eu não chego atrasada em nada e não ia ser agora. Eu até comprei um vestido reserva, eu estava sentindo que poderia dar errado, mas pensei: 'dane-se não vou parar na minha casa'. Eu contratei até stylist, mas eu mesmo quando eu me programa dá cagada", desabafou em vídeo. 

Por fim, Bruna ressaltou que o importante foi o valor que a cerimônia teve para ela e que ninguém precisava avisar sobre a peça. “O importante é que a gente casou dois amigos que a gente ama muito. E eu fui fubanguíssima, acontece. Pra vocês terem uma noção, meu vestido estava descosturado ainda. E tem o último: pessoalmente e nas fotos que eu tirei tava fubango? Tava, mas não tava o show de horrores que saiu nas fotos da imprensa. E vocês: ‘Não tem uma amiga pra avisar?’. Gente, tenho, tá? Não precisei de nenhuma amiga me avisar, não”, afirmou.

