DECEPÇÃO

Bruna Griphao conta história por trás de vestido de madrinha criticado: 'Não era nada daquilo'

A atriz revelou que o resultado ficou totalmente diferente da proposta que esperava

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:10

Bruna Griphao foi criticada por vestido de madrinha usado no casamento de Lexa Crédito: Reprodução

Bruna Griphao foi duramente criticada pela escolha do vestido para ser madrinha de casamento de Lexa e Ricardo Vianna, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (10). O look, com valor estimado entre R$ 8 mil e R$ 9 mil foi feito pelo designer Marcio Ferreira sob medida, mas foi detonado. "Era uma o dia do vestido maluco?", ironizaram.

Ao reagir às críticas, Bruna surpreendeu e contou uma história para lá de inusitada por trás da peça. Através de Stories compartilhados no Instagram neste sábado (11), a atriz e ex-BBB concordou que a roupa está “ridícula” e disse que tudo foi uma grande "cagada".

"Eu fui três vezes tentar experimentar, eu confiei que ele ficar minimamente igual a proposta. Eu não vou postar aqui a proposta porque se não vai virar meme de expectativa e realidade. Quando ia lá, estava sempre emendado, mas eu esperei o dia do casamento chegar. E ele chegou todo descosturado e eu falei: 'meu Deus, não era nada daquilo'", contou ela, que ainda relatou ter recebido o vestido apenas 10 minutos antes do casamento.

Griphao explicou que não queria ir em casa buscar outra opção para vestir e acabar se atrasando e comprometendo um momento especial da sua amiga. "Eu falei: 'não vou chegar atrasada no casamento da minha amiga'. Eu não chego atrasada em nada e não ia ser agora. Eu até comprei um vestido reserva, eu estava sentindo que poderia dar errado, mas pensei: 'dane-se não vou parar na minha casa'. Eu contratei até stylist, mas eu mesmo quando eu me programa dá cagada", desabafou em vídeo.