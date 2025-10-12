DESESPERO

Apresentadora da Globo é infectada por bactéria e pode ficar cega

Marcelly Abreu foi diagnosticada com celulite ocular

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:59

Marcelly Abreu foi diagnosticada com celulite ocular Crédito: Reprodução

Marcelly Abreu, apresentadora de 39 anos, foi diagnosticada com celulite ocular, uma infecção bacteriana grave na região dos olhos. A doença pode levar à cegueira e até à morte. O problema nos olhos foi revelado pela comunicadora por meio das redes sociais, quando ela ainda não sabia da gravidade da situação.

A apresentadora da TV Tribuna, afiliada da TV Globo em Santos (SP), revelou ao g1 que os sintomas começaram na última segunda-feira (6). As manifestações iniciais da bactéria foram inchaço e dores nos olhos, fazendo-a acreditar se tratar de uma reação alérgica a camarão.

"Eu postei [nas redes sociais] e as clínicas [oftalmológicas] todas me chamando, falando que é grave para eu correr. Loucura total", explicou Marcelly ao portal, surpresa. Após ficar com o olho direito completamente inchado, a apresentadora precisou buscar atendimento no hospital e está em tratamento com antibióticos para conter a infecção.