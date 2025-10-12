Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentadora da Globo é infectada por bactéria e pode ficar cega

Marcelly Abreu foi diagnosticada com celulite ocular

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:59

Marcelly Abreu foi diagnosticada com celulite ocular
Marcelly Abreu foi diagnosticada com celulite ocular Crédito: Reprodução

Marcelly Abreu, apresentadora de 39 anos, foi diagnosticada com celulite ocular, uma infecção bacteriana grave na região dos olhos. A doença pode levar à cegueira e até à morte. O problema nos olhos foi revelado pela comunicadora por meio das redes sociais, quando ela ainda não sabia da gravidade da situação. 

A apresentadora da TV Tribuna, afiliada da TV Globo em Santos (SP), revelou ao g1 que os sintomas começaram na última segunda-feira (6). As manifestações iniciais da bactéria foram inchaço e dores nos olhos, fazendo-a acreditar se tratar de uma reação alérgica a camarão.

Marcelly Abreu

Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução
Marcelly Abreu foi diagnosticada com celulite ocular por Reprodução
1 de 8
Marcelly Abreu é apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP) por Reprodução

"Eu postei [nas redes sociais] e as clínicas [oftalmológicas] todas me chamando, falando que é grave para eu correr. Loucura total", explicou Marcelly ao portal, surpresa. Após ficar com o olho direito completamente inchado, a apresentadora precisou buscar atendimento no hospital e está em tratamento com antibióticos para conter a infecção.

A Secretaria de Saúde de Santos informou, em nota, que casos de celulite ocular não são de notificação obrigatória, mas que também não foram relatados surtos até o momento. A celulite ocular não é contagiosa.

Leia mais

Imagem - Bruna Marquezine chega de mototáxi em festa no Rio de Janeiro; veja

Bruna Marquezine chega de mototáxi em festa no Rio de Janeiro; veja

Imagem - Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Imagem - Acompanhante do caso Neymar comenta resultado do teste de paternidade: 'Dá processo'

Acompanhante do caso Neymar comenta resultado do teste de paternidade: 'Dá processo'

Tags:

Doença Globo Olho

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais