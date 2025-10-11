Acesse sua conta
Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Último capítulo da novela vai ao ar na próxima sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:56

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Com o fim da novela Vale Tudo se aproximando, a atriz Paolla Oliveira começou a se despedir de sua personagem e mudou o visual. Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira (10), Paolla apareceu com um novo cabelão, bem diferente do que usava enquanto interpretava Heleninha Roitman.

Na publicação, a atriz mostra o novo cabelo e reflete sobre as transformações que já viveu por causa de diferentes papéis. “Meu cabelinho já viveu tanta coisa comigo, tantas histórias. Quase todas as vezes que eu mudei de visual foi pra viver uma personagem. Mas eu gosto de mudar. Cada vez que eu mexo no cabelo, me reconecto comigo. O cabelinho vai vivendo junto comigo — todas as histórias, todas as fases”, disse.

Sentada na cadeira do cabeleireiro, Paolla ainda falou sobre a importância de cuidar dos fios e aproveitou o momento para fazer uma 'publi' para a marca Dove.

Veja como ficou o cabelo de Paolla Oliveira após mudança

Paolla Oliveira de cabelos claros vivendo Heleninha Roitman em Vale Tudo por Manoella Mello/TV Globo
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
1 de 6
Paolla Oliveira de cabelos claros vivendo Heleninha Roitman em Vale Tudo por Manoella Mello/TV Globo

