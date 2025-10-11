Acesse sua conta
Ex-vocalista de banda de heavy metal é morto com facadas no pescoço dentro da prisão

Ian Watkins cumpria pena por crimes que incluíam violência sexual contra crianças

  Elaine Sanoli

  Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 18:59

Ian Watkins
Ian Watkins Crédito: Reprodução

O ex-vocalista da banda Lostprophets, Ian Watkins, de 48 anos, morreu após ser esfaqueado no pescoço dentro de um presídio. O crime ocorreu neste sábado (11), na prisão de Wakefield, em West Yorkshire, Inglaterra.

Watkins foi atacado por outro detento e esfaqueado no pescoço. Segundo informações do Extra, os guardas prestaram socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos. “Foi uma cena horrível, com sangue por todo lado e alarmes e sirenes disparando. A polícia e as ambulâncias foram chamadas, e a prisão inteira foi isolada, com todos os presos confinados em suas celas”, relatou uma fonte ao jornal inglês The Sun.

Ian Watkins morreu na prisão

Ian Watkins por Divulgação/South Wales Police
Ian Watkins por Reprodução/Getty Images
Ian Watkins por Reprodução/Getty Images
Ian Watkins por Reprodução/Getty Images
Banda Lostprophets por Reprodução/Getty Images
Ian Watkins por Reprodução
1 de 6
Ian Watkins por Divulgação/South Wales Police

Há dois anos, em 2023, o ex-vocalista já havia sofrido outro ataque, quando foi esfaqueado por três presos e foi encaminhado para o hospital.

Watkins estava cumprindo pena de 29 anos de prisão por crimes sexuais envolvendo crianças. Ele foi condenado em 2013 por crimes que incluíam tentativa de estupro contra uma criança de 13 anos e contra um bebê, filho de uma fã, segundo informações da revista Monet. Computadores e celulares do condenado foram apreendidos, e entre os materiais havia um vídeo de teor sexual envolvendo uma adolescente de 16 anos.

