DETENTO

Ex-vocalista de banda de heavy metal é morto com facadas no pescoço dentro da prisão

Ian Watkins cumpria pena por crimes que incluíam violência sexual contra crianças

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 18:59

Ian Watkins Crédito: Reprodução

O ex-vocalista da banda Lostprophets, Ian Watkins, de 48 anos, morreu após ser esfaqueado no pescoço dentro de um presídio. O crime ocorreu neste sábado (11), na prisão de Wakefield, em West Yorkshire, Inglaterra.

Watkins foi atacado por outro detento e esfaqueado no pescoço. Segundo informações do Extra, os guardas prestaram socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos. “Foi uma cena horrível, com sangue por todo lado e alarmes e sirenes disparando. A polícia e as ambulâncias foram chamadas, e a prisão inteira foi isolada, com todos os presos confinados em suas celas”, relatou uma fonte ao jornal inglês The Sun.

Há dois anos, em 2023, o ex-vocalista já havia sofrido outro ataque, quando foi esfaqueado por três presos e foi encaminhado para o hospital.