Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 18:35
Os últimos dias não foram fáceis para Jessica Senra. Em tom bem-humorado, a jornalista relatou, através das redes sociais, que enfrentou diversos perrengues ao longo da semana e que chegou a ir para a emergência receber atendimento médico após ser atacada por um dos seus gatos. Além disso, ela contou que também enfrentou problemas de saúde e financeiros.
“A semana foi caótica. Eu tinha voltado de uma semana super intensa e caí doente, peguei essa virose respiratória que está rolando por aí. Estava com obra em casa, que era pra ter terminado semana passada, mas atrasou e só terminou nessa. De madrugada, acordei com meus gatos brigando debaixo da cama. No desespero, apesar de saber que não é o certo, meti a mão pra tentar separar e fui parar na emergência porque um deles me atacou. Ainda precisei levar o mais velho, que é um idosinho de 17 anos, pro veterinário. Tinha um pagamento pra receber, que era pra entrar nessa semana, mas atrasou. Enfim, muitos perrengues ao mesmo tempo”, desabafou a comunicadora.
Discreta em relação à sua vida pessoal, Jessica conta que, apesar de se considerar uma pessoa que enxerga o lado bom das coisas, sentiu a necessidade de desabafar com o público. Ela ainda falou sobre suas expectativas para os próximos dias, após uma semana desafiadora.
“Costumo ser uma pessoa bem positiva, que olha o lado bom das coisas, os livramentos e tudo mais. Sou uma pessoa super discreta com minha vida, mas essa semana foi difícil e senti a necessidade de desabafar. Mas é isso, depois da tempestade, vem a bonança, então estou esperando chuva de bênçãos nesta nova semana”, afirmou.