O universo avisa: descubra qual o seu dia da sorte no mês de dezembro (e o que fazer nele)

Cada signo tem um dia especial neste mês; saiba o que esperar

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 18:00

O mês de dezembro encerra o ano de 2025 com intensidade, foco e um forte impulso de realização. Cada signo terá um dia do mês em que tudo parece fluir melhor: decisões ficam mais claras, oportunidades surgem e aquela sensação de 'agora vai' finalmente aparece. Esses momentos não são atalhos, mas portas que se abrem quando você está alinhado com o que realmente deseja.

Saber qual é o seu dia de sorte ajuda a agir no momento certo - seja para um novo começo, um avanço profissional ou um insight que muda tudo. A seguir, veja o dia mais sortudo de dezembro para cada signo, segundo o site “Your Tango”.

Áries - Dia da sorte: Sexta-feira, 19 de dezembro

A energia deste dia favorece novos começos e intenções que impulsionam sua vida para frente. É um excelente momento para definir metas claras e assumir um movimento ousado rumo ao que você quer construir em 2026. Decisões tomadas agora ganham força rapidamente, e você percebe que está entrando em uma fase de expansão pessoal.

Dica cósmica: Escreva e declare seus objetivos; quanto mais claro, melhor.

Touro - Dia da sorte: Segunda-feira, 15 de dezembro

Este é o dia ideal para dar o primeiro passo em um plano que você vem adiando. A energia do mês te incentiva a confiar mais nas suas escolhas e agir com determinação. É um momento de estrutura, foco e coragem para finalmente avançar em algo importante para sua vida. As portas começam a se abrir quando você decide se mover.

Dica cósmica: Liste o que você deseja realizar em 2026 e inicie hoje o passo número 1.

Gêmeos - Dia da sorte: Quarta-feira, 10 de dezembro

Um dia que ilumina seus caminhos profissionais e traz clareza sobre o que você realmente quer conquistar. É um retorno aos seus sonhos originais, aqueles que sempre falaram mais alto. Ajustes, decisões e conversas importantes tendem a render bons frutos. Você entende melhor sua missão e percebe que está mais perto do que imaginava.

Dica cósmica: Relembre onde tudo começou; há respostas valiosas ali.

Câncer - Dia da sorte: Quarta-feira, 10 de dezembro

Depois de anos de mudanças profundas, este dia marca uma virada emocional importante. Algo que parecia distante finalmente começa a tomar forma e te devolve a sensação de esperança. É um momento forte para acreditar de novo no futuro e nutrir aquilo que você vem tentando construir com tanto cuidado.

Dica cósmica: Não desista antes da virada; você está mais perto do que imagina.

Leão - Dia da sorte: Quinta-feira, 11 de dezembro

Este dia favorece conversas, ideias e decisões que reorganizam sua vida para melhor. Você retoma projetos deixados em pausa e ganha clareza para expressar exatamente o que deseja e ser ouvido. É um período de brilho pessoal, criatividade e escolhas que fortalecem sua autoestima.

Dica cósmica: Abra espaço para o novo; uma conversa pode mudar tudo.

Virgem - Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro

Um dia de abundância, estabilidade e reconhecimento. Parcerias, oportunidades e resultados que você esperava começam a aparecer com mais força. É o momento ideal para receber - sem pressa, sem cobrança, sem antecipar o próximo passo. A vida te presenteia quando você permite.

Dica cósmica: Pratique o merecimento. Receber também é um movimento poderoso.

Libra - Dia da sorte: Quinta-feira, 11 de dezembro

Um dia excelente para tomar decisões que você vinha adiando. Você estará mais centrada, confiante e disposta a priorizar seus verdadeiros desejos. É um momento que reforça sua capacidade de comunicação e clareza, favorecendo conversas essenciais para o futuro.

Dica cósmica: Não negocie seus sonhos; confie no que você quer de verdade.

Escorpião - Dia da sorte: Quarta-feira, 10 de dezembro

Este dia destaca resultados de algo que você vem investindo há muitos anos. É um momento de maturidade, firmeza e realização, em que você percebe que todos os seus esforços começam a convergir. Grandes decisões podem nascer agora, com segurança e propósito.

Dica cósmica: Honre o caminho percorrido; ele te preparou exatamente para hoje.

Sagitário - Dia da sorte: Sexta-feira, 19 de dezembro

Um dia perfeito para um reset emocional. É o momento de deixar para trás o que não acompanha seu crescimento e abrir espaço para novos desejos. Você encerra o ano mais leve, mais consciente e com a energia renovada para começar 2026 sem bagagens inúteis.

Dica cósmica: Faça um ritual de limpeza emocional; até pequenas práticas transformam muito.

Capricórnio - Dia da sorte: Domingo, 21 de dezembro

A energia deste dia coloca você como protagonista da própria história. É um marco de força, ambição e clareza, abrindo caminho para um ano de conquistas expressivas. Seus planos ficam mais nítidos, e tudo indica que você entrará em 2026 em uma fase extremamente favorável.

Dica cósmica: Confie no seu potencial; decisões firmes agora rendem frutos gigantes.

Aquário - Dia da sorte: Segunda-feira, 29 de dezembro

Um dia de intuição fortíssima, que te guia para escolhas mais alinhadas com quem você realmente é. Insights profundos podem surgir, assim como novas decisões sobre relacionamentos, carreira ou direção de vida. Confie nos sinais.

Dica cósmica: Anote tudo o que sentir, você vai agradecer depois.

Peixes - Dia da sorte: Sexta-feira, 19 de dezembro

Um dia que movimenta sua vida profissional e abre espaço para conquistas importantes. É o momento ideal para iniciar algo novo, enviar currículo, retomar um projeto ou assumir um passo audacioso. Seu caminho se ilumina quando você acredita no seu talento.