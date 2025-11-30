APRENDA TRUQUE

O truque de Virginia Fonseca para deixar os músculos do abdômen mais evidentes

Rainha de Bateria da Grande Rio contou qual é o seu truque para deixar os músculos mais evidentes

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:19

O truque de Virginia Fonseca para deixar os músculos do abdômen mais evidentes Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca exibiu a boa forma e impressionou os seguidores na noite de sábado (29). Rainha de Bateria da Grande Rio, a influencer adotou uma rotina rigorosa para definir o corpo até o Carnaval e contou qual é o seu truque para deixar os músculos mais evidentes: o uso de bronzeador artificial.

Neste domingo (1º), Virginia participa de um evento na Cidade do Samba, onde a Grande Rio se reúne com outras escolas em uma celebração antecipada do Dia Nacional do Samba, comemorado na próxima terça-feira (2).

A influencer explicou que faz o procedimento no corpo inteiro, mas em áreas como o abdômen aplica mais produto para marcar o contorno dos músculos.

“Eu faço o bronzeamento de 20 minutos, mas deixo duas horas. Pode deixar uma hora, uma hora e meia. Eu deixo duas, três [risos]. Ela desenha os músculos”, disse.