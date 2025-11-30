O truque de Virginia Fonseca para deixar os músculos do abdômen mais evidentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:19
Virginia Fonseca exibiu a boa forma e impressionou os seguidores na noite de sábado (29). Rainha de Bateria da Grande Rio, a influencer adotou uma rotina rigorosa para definir o corpo até o Carnaval e contou qual é o seu truque para deixar os músculos mais evidentes: o uso de bronzeador artificial.
Neste domingo (1º), Virginia participa de um evento na Cidade do Samba, onde a Grande Rio se reúne com outras escolas em uma celebração antecipada do Dia Nacional do Samba, comemorado na próxima terça-feira (2).
Virginia Fonseca conta segredo para deixar abdômen aparente
A influencer explicou que faz o procedimento no corpo inteiro, mas em áreas como o abdômen aplica mais produto para marcar o contorno dos músculos.
“Eu faço o bronzeamento de 20 minutos, mas deixo duas horas. Pode deixar uma hora, uma hora e meia. Eu deixo duas, três [risos]. Ela desenha os músculos”, disse.
Hospedada na mansão do namorado, Vini Jr., no Rio de Janeiro, Virginia convenceu a amiga Tainá Militão, que é casada com Éder Militão, colega de time do jogador, a aderir ao procedimento.