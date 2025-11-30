Acesse sua conta
O truque de Virginia Fonseca para deixar os músculos do abdômen mais evidentes

Rainha de Bateria da Grande Rio contou qual é o seu truque para deixar os músculos mais evidentes

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:19

O truque de Virginia Fonseca para deixar os músculos do abdômen mais evidentes Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca exibiu a boa forma e impressionou os seguidores na noite de sábado (29). Rainha de Bateria da Grande Rio, a influencer adotou uma rotina rigorosa para definir o corpo até o Carnaval e contou qual é o seu truque para deixar os músculos mais evidentes: o uso de bronzeador artificial.

Neste domingo (1º), Virginia participa de um evento na Cidade do Samba, onde a Grande Rio se reúne com outras escolas em uma celebração antecipada do Dia Nacional do Samba, comemorado na próxima terça-feira (2).

Virginia Fonseca conta segredo para deixar abdômen aparente

A influencer explicou que faz o procedimento no corpo inteiro, mas em áreas como o abdômen aplica mais produto para marcar o contorno dos músculos.

