Virginia Fonseca passa por procedimento a laser com sedação; saiba detalhes

Influenciadora faz tratamento para cicatrizes de acne

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:38

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca realizou, na manhã desta segunda-feira (24), um procedimento dermatológico inovador para suavizar as cicatrizes de acne no rosto. O tratamento combina laser de CO₂ de última geração, subcisão na pele e aplicação de exossomos vegetais EXO-HL, tecnologia voltada para regeneração tecidual.

Inicialmente, o portal LeoDias havia divulgado que a influenciadora tinha sido submetida a uma cirurgia. Mas a equipe médica informou que a empresária passou por uma leve intervenção em uma clínica em São Paulo. "Virginia não passa por cirurgia e sim por procedimento a laser com sedação", informou o boletim ao site.

O procedimento foi realizado pelo dermatologista e cirurgião dermatológico Alessandro Alarcão. "Cicatrizes de acne são marcas físicas, mas principalmente emocionais. Ao combinarmos subcisão, laser UltraPulse Alpha e exossomos EXO-HL, conseguimos tratar a estrutura profunda da cicatriz, remodelar a pele e acelerar a regeneração. É um protocolo moderno, seguro e que devolve autoestima", disse o médico ao portal LeoDias.

De acordo com o profissional, o primeiro pilar do procedimento é a subcisão (subcision), no qual uma pequena agulha é usada para romper os fios rígidos sob a pele que mantêm "presa" as cicatrizes profundas. "É fundamental para cicatrizes profundas não distensíveis. Sem essa etapa, muitos lasers não atingem seu potencial máximo", comentou à revista Quem.

O segundo é o laser, que é utilizado para nivelar a superfície da pele, estimular produção intensa de colágeno, suavizar irregularidades, refinar textura e promover remodelação completa da área tratada. "A região malar (bochechas) geralmente recebe energia mais intensa, pois é onde as cicatrizes tendem a ser mais marcadas", explicou.

Já o exossomos vegetais EXO-HL é uma biotecnologia de última geração, derivada de plantas, que promete uma ação anti-inflamatória, a aceleração da regeneração cutânea, melhora da qualidade da cicatrização, o estímulo biológico adicional a formação de colágeno e a redução do tempo de recuperação após o CO₂. "A associação entre laser profundo e exossomos vem sendo considerada uma das combinações mais promissoras na dermatologia regenerativa moderna", afirmou.