Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca passa por procedimento a laser com sedação; saiba detalhes

Influenciadora faz tratamento para cicatrizes de acne

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:38

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca realizou, na manhã desta segunda-feira (24), um procedimento dermatológico inovador para suavizar as cicatrizes de acne no rosto. O tratamento combina laser de CO₂ de última geração, subcisão na pele e aplicação de exossomos vegetais EXO-HL, tecnologia voltada para regeneração tecidual.

Inicialmente, o portal LeoDias havia divulgado que a influenciadora tinha sido submetida a uma cirurgia. Mas a equipe médica informou que a empresária passou por uma leve intervenção em uma clínica em São Paulo. "Virginia não passa por cirurgia e sim por procedimento a laser com sedação", informou o boletim ao site.

O procedimento foi realizado pelo dermatologista e cirurgião dermatológico Alessandro Alarcão. "Cicatrizes de acne são marcas físicas, mas principalmente emocionais. Ao combinarmos subcisão, laser UltraPulse Alpha e exossomos EXO-HL, conseguimos tratar a estrutura profunda da cicatriz, remodelar a pele e acelerar a regeneração. É um protocolo moderno, seguro e que devolve autoestima", disse o médico ao portal LeoDias.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia estava incomodada com região do glúteo por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
1 de 26
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

De acordo com o profissional, o primeiro pilar do procedimento é a subcisão (subcision), no qual uma pequena agulha é usada para romper os fios rígidos sob a pele que mantêm "presa" as cicatrizes profundas. "É fundamental para cicatrizes profundas não distensíveis. Sem essa etapa, muitos lasers não atingem seu potencial máximo", comentou à revista Quem.

O segundo é o laser, que é utilizado para nivelar a superfície da pele, estimular produção intensa de colágeno, suavizar irregularidades, refinar textura e promover remodelação completa da área tratada. "A região malar (bochechas) geralmente recebe energia mais intensa, pois é onde as cicatrizes tendem a ser mais marcadas", explicou.

Já o exossomos vegetais EXO-HL é uma biotecnologia de última geração, derivada de plantas, que promete uma ação anti-inflamatória, a aceleração da regeneração cutânea, melhora da qualidade da cicatrização, o estímulo biológico adicional a formação de colágeno e a redução do tempo de recuperação após o CO₂. "A associação entre laser profundo e exossomos vem sendo considerada uma das combinações mais promissoras na dermatologia regenerativa moderna", afirmou.

Após o procedimento, Virginia pode apresentar vermelhidão no local, assim como um leve inchaço, sensação de calor e descamação nos próximos dias.

Leia mais

Imagem - Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Imagem - Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Imagem - Alcione vive momento tenso com fãs durante passeio em shopping de Lisboa

Alcione vive momento tenso com fãs durante passeio em shopping de Lisboa

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Famosos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos
Imagem - Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
01

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)
02

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
03

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
04

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais