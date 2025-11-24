Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes

Lendário cantor de reggae morreu nesta segunda-feira (24) e tinha intensa ligação com a capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:56

Jimmy Cliff na Bahia
Jimmy Cliff na Bahia Crédito: Reprodução

Um dos maiores nomes do reggae, Jimmy Cliff, que morreu nesta segunda-feira (24), tinha uma intensa ligação com a música, a arte... e a Bahia. O astro fez várias visitas à capital baiana na década de 80, teve uma filha nascida e criada aqui e conheceu a ex-companheira, a artista plástica brasileira Sônia Gomes por meio de Margareth Menezes.

O jamaicano, inclusive, escolher Gilberto Gil para abrir todos os seus shows na 1980 e logo. Em Salvador não foi diferente. O estádio lotou para o encontro de Gil e Cliff, que também aconteceu em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Veja fotos de Jimmy Cliff na Bahia

Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
1 de 5
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução

O palco ficava voltado para o gol e quando Bahia e Jamaica se encontraram no palco, o público foi à loucura. Aquela não foi a última vez de Jimmy Cliff na Bahia, nem na Fonte Nova.

Em 1990, voltou a Salvador para o Festival de Música e Arte Olodum (Femadum). Depois, voltou em 1991, vestiu abadá de bloco, curtiu Carnaval e até vestiu a camisa do Bahia, como contou Ivan Dias Marques aqui. Na verdade, ele foi à Fonte Nova e assistiu a duas partidas - uma do Bahia e outra do Vitória. Em 1992, em mais um encontro com o Olodum, nasceu Samba Reggae.

Com uma foto do cantor vestindo a camisa do time, o Bahia publicou hoje (24) uma homenagem para Cliff e lamentou sua partida. "Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do jamaicano-tricolor Jimmy Cliff, um dos maiores reggaemans da história, que abraçou nosso clube após inúmeras vindas a Salvador. Pai da cantora baiana Nabiyah Be, homenageada pelo Bahêa na campanha #BahiaDasArtes em agosto. Descanse em paz, mestre", declarou o clube, em nota nas redes sociais.

Quem é a filha baiana de Jimmy Cliff?

Além das parcerias musicais, ele teve outros frutos na Bahia. Um deles, sua filha, Nabiyah Be, com quem teve durante a relação com a artista plástica brasileira Sônia Gomes. Mais um fato aleatório? O casal foi apresentado por Margareth Menezes.

"A Margareth Menezes apresentou meus pais e eles se conheceram em uma cerimônia de ayahuasca na praia, em Salvador. Sou fruto dessa união sagrada", disse a filha do casal em entrevista para um podcast.

"Minha mãe, engravida do meu pai, decide não criar uma filha negra em São Paulo e migra para Salvador... [Jimmy] morou conosco até os meus 9, 11 anos por aí", contou.

Nabiyah decidiu seguir os passos dos pais e se tornou uma artista, com participação em produções como Pantera Negra. Ela se mudou ainda jovem, quando tinha 18 anos, para Nova Iorque, onde participou de diversas peças teatrais.

Leia mais

Imagem - Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Imagem - Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica

Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica

Mais recentes

Imagem - Tomar bebidas muito quentes aumenta risco de câncer de esôfago

Tomar bebidas muito quentes aumenta risco de câncer de esôfago
Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
Imagem - Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

MAIS LIDAS

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
01

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Pobreza relacional: a nova crise silenciosa que adoece profissionais e derruba produtividade nas empresas
02

Pobreza relacional: a nova crise silenciosa que adoece profissionais e derruba produtividade nas empresas

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Imagem - Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica
04

Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica