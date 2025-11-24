Acesse sua conta
Quantas noites mal dormidas prejudicam seu coração? Novo estudo responde

Baixa qualidade do sono se tornou um dos fatores mais nocivos da rotina moderna

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:53

Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga (Imagem: Pormezz | Shutterstock)
Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Um novo estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, reforça uma preocupação crescente entre especialistas: a saúde do coração pode ser impactada de forma significativa após poucas noites de sono ruim. Segundo a pesquisa, apenas três noites de sono restrito, com cerca de quatro horas por noite, já bastam para provocar alterações no sangue associadas a maior risco de doenças cardiovasculares.

De acordo com o cardiologista e pesquisador Dr. Rafael Marchetti, a baixa qualidade do sono se tornou um dos fatores mais nocivos da rotina moderna. “O sono ruim é um dos fatores da rotina moderna que mais silenciosamente comprometem o coração. A inflamação crônica que ele gera no organismo é uma bomba-relógio para quem já tem predisposição a problemas cardíacos”, afirma.

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

A pesquisa acompanhou jovens saudáveis que, após as noites de descanso insuficiente, apresentaram aumento de proteínas inflamatórias - moléculas que, quando elevadas por longos períodos, estão relacionadas ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, doença coronariana e arritmias, como fibrilação atrial.

Outro achado relevante é que os benefícios da atividade física também foram reduzidos quando praticada após noites mal dormidas.

“O corpo simplesmente não responde da mesma forma quando não está devidamente recuperado. É como tentar abastecer um carro sem combustível e querer que ele performe bem”, explica Marchetti.

O cardiologista alerta que, embora a produtividade e a vida digital incentivem a redução das horas de descanso, os danos ao sistema cardiovascular podem surgir rapidamente - inclusive em pessoas jovens e aparentemente saudáveis.

“O sono não é negociável. Dormir bem não é luxo, é uma questão de saúde pública. Cuidar do coração começa muito antes dos remédios; começa no seu estilo de vida, moldando sua saúde dia após dia”, finaliza.

