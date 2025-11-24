Quantas noites mal dormidas prejudicam seu coração? Novo estudo responde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:53
Um novo estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, reforça uma preocupação crescente entre especialistas: a saúde do coração pode ser impactada de forma significativa após poucas noites de sono ruim. Segundo a pesquisa, apenas três noites de sono restrito, com cerca de quatro horas por noite, já bastam para provocar alterações no sangue associadas a maior risco de doenças cardiovasculares.
De acordo com o cardiologista e pesquisador Dr. Rafael Marchetti, a baixa qualidade do sono se tornou um dos fatores mais nocivos da rotina moderna. “O sono ruim é um dos fatores da rotina moderna que mais silenciosamente comprometem o coração. A inflamação crônica que ele gera no organismo é uma bomba-relógio para quem já tem predisposição a problemas cardíacos”, afirma.
Como melhorar qualidade do sono
A pesquisa acompanhou jovens saudáveis que, após as noites de descanso insuficiente, apresentaram aumento de proteínas inflamatórias - moléculas que, quando elevadas por longos períodos, estão relacionadas ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, doença coronariana e arritmias, como fibrilação atrial.
Outro achado relevante é que os benefícios da atividade física também foram reduzidos quando praticada após noites mal dormidas.
“O corpo simplesmente não responde da mesma forma quando não está devidamente recuperado. É como tentar abastecer um carro sem combustível e querer que ele performe bem”, explica Marchetti.
Insônia - como ter um sono melhor
O cardiologista alerta que, embora a produtividade e a vida digital incentivem a redução das horas de descanso, os danos ao sistema cardiovascular podem surgir rapidamente - inclusive em pessoas jovens e aparentemente saudáveis.
“O sono não é negociável. Dormir bem não é luxo, é uma questão de saúde pública. Cuidar do coração começa muito antes dos remédios; começa no seu estilo de vida, moldando sua saúde dia após dia”, finaliza.