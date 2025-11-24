ALERTA

Quantas noites mal dormidas prejudicam seu coração? Novo estudo responde

Baixa qualidade do sono se tornou um dos fatores mais nocivos da rotina moderna

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:53

Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga (Imagem: Pormezz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Um novo estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, reforça uma preocupação crescente entre especialistas: a saúde do coração pode ser impactada de forma significativa após poucas noites de sono ruim. Segundo a pesquisa, apenas três noites de sono restrito, com cerca de quatro horas por noite, já bastam para provocar alterações no sangue associadas a maior risco de doenças cardiovasculares.

De acordo com o cardiologista e pesquisador Dr. Rafael Marchetti, a baixa qualidade do sono se tornou um dos fatores mais nocivos da rotina moderna. “O sono ruim é um dos fatores da rotina moderna que mais silenciosamente comprometem o coração. A inflamação crônica que ele gera no organismo é uma bomba-relógio para quem já tem predisposição a problemas cardíacos”, afirma.

A pesquisa acompanhou jovens saudáveis que, após as noites de descanso insuficiente, apresentaram aumento de proteínas inflamatórias - moléculas que, quando elevadas por longos períodos, estão relacionadas ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, doença coronariana e arritmias, como fibrilação atrial.

Outro achado relevante é que os benefícios da atividade física também foram reduzidos quando praticada após noites mal dormidas.

“O corpo simplesmente não responde da mesma forma quando não está devidamente recuperado. É como tentar abastecer um carro sem combustível e querer que ele performe bem”, explica Marchetti.

O cardiologista alerta que, embora a produtividade e a vida digital incentivem a redução das horas de descanso, os danos ao sistema cardiovascular podem surgir rapidamente - inclusive em pessoas jovens e aparentemente saudáveis.

“O sono não é negociável. Dormir bem não é luxo, é uma questão de saúde pública. Cuidar do coração começa muito antes dos remédios; começa no seu estilo de vida, moldando sua saúde dia após dia”, finaliza.