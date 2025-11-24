Acesse sua conta
FOTOS: veja imagens das passagens de Jimmy Cliff pela Bahia

Ícone, que ajudou a trazer o reggae para a Bahia e fez parcerias com vários artistas locais, morreu aos 81 anos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:18

A morte de Jimmy Cliff, aos 81 anos, interrompeu uma relação que atravessou décadas entre o ícone jamaicano do reggae e a Bahia - vínculo que se manifestava na música, na cultura e até no futebol. O artista, que sofreu uma convulsão seguida de pneumonia, deixa três filhos: Aken, Lilty e Nabiyah Be. Esta última nasceu em Salvador, fruto do relacionamento de Cliff com a artista visual brasileira Sônia Gomes. 

A ligação do músico com a capital baiana atravessou diferentes fases. Ele desembarcou no estado pela primeira vez no fim dos anos 1970 e retornou diversas vezes. Em Salvador, morava no bairro de Piatã. Na década seguinte, voltou ao país para uma turnê em que escolheu Gilberto Gil como atração de abertura - em Salvador, cantou diante de 60 mil pessoas. Nos anos 1990, aprofundou-se no cenário musical local, gravou trechos do álbum Breakout (1992) na Bahia e participou do Femadum, fortalecendo sua parceria com o Olodum. O grupo lembrou essa relação ao lamentar a morte do artista: "Jimmy Cliff deixou um legado de diálogo entre povos, defesa da paz, valorização das raízes e afirmação cultural. […] Expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores deste grande mestre. Sua arte seguirá inspirando gerações."

A influência de Cliff também se espalhou para outras bandas baianas. Ele gravou com o Araketu e deu projeção internacional à música local ao participar do álbum Kindala, de Margareth Menezes, interpretando “Me Abraça e Me Beija”, composição de Gileno Felix e Lazzo Matumbi. A própria Margareth prestou homenagem: "Tive a oportunidade de conviver com Jimmy quando ele veio morar na Bahia [...] Uma referência na música, com um legado imenso sobre valorização das nossas raízes e afirmação cultural. […] Para sempre, Jimmy Cliff!." A banda Ara Ketu também se manifestou, destacando a gravação de “Samba Reggae”: "um gesto generoso que ecoa até hoje em cada batida da nossa música".

Fora dos palcos, o cantor viveu momentos marcantes na Fonte Nova. Além de show no estádio, assistiu, em 1991, a uma rodada dupla que reuniu Bahia, Atlético Paranaense, Vitória e Sport. Mesmo sem acompanhar futebol na época, acabou adotando o tricolor baiano e chegou a ser visto usando a camisa do clube. O Bahia prestou homenagem nas redes sociais: "Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do jamaicano-tricolor Jimmy Cliff [...] Descanse em paz, mestre."

