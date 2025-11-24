Acesse sua conta
'Queria mais gols': O dia em que Jimmy Cliff viu o Bahia empatar na Fonte Nova

Bahia empatou com Atlético-PR com gol de pênalti do estreante Cláudio Adão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:05

Jimmy Cliff à esquerda na Fonte Nova e à direita com camisa do Bahia
Jimmy Cliff à esquerda na Fonte Nova e à direita com camisa do Bahia Crédito: Arquivo CORREIO e Acervo WR

O cantor Jimmy Cliff, que morreu hoje aos 81 anos, tinha uma história de amor com a Bahia, onde esteve várias vezes ao longo dos anos 1980 e 1990. Em uma dessas visitas, ele marcou presença no Estádio Fonte Nova, em março de 1991, e virou protagonista de uma das cenas mais inusitadas do futebol baiano: um astro mundial do reggae assistindo a Bahia x Atlético-PR da tribuna de honra, ao lado de amigos.

Cliff chegou ao estádio ainda no primeiro tempo, acompanhou a estreia de Cláudio Adão e vibrou com o gol de pênalti que garantiu o empate por 1 a 1 na partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na saída, falou rapidamente com os repórteres e brincou que esperava “mais gols” do jogo, mas elogiou a festa da torcida tricolor. “Eu queria ver o Bahia vencer. Achei o jogo bom, mas faltaram gols”, disse, com humor. Na rodada dupla, ele ainda conferiu o Vitória jogar contra o Sport.

Jimmy Cliff tricolor

Jimmy Cliff com camisa tricolor por Reprodução
Jimmy Cliff em maio de 1980 com a camisa do Bahia por Gago/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff assiste Bahia x Atlético em março de 1991 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIo
Bahia lamentou morte de Jimmy Cliff por Reprodução
1 de 4
Jimmy Cliff com camisa tricolor por Reprodução

A aparição espontânea do ícone jamaicano virou matéria de jornal na época e, agora, com a notícia de sua morte, voltou a ser lembrada como um retrato carinhoso da relação entre o artista e a Bahia - uma conexão que atravessou décadas e deixou memórias afetivas tanto na música quanto no esporte.

O Bahia lamentou a morte do ícone da música e divulgou um registro dele trajado com a camisa tricolor. "Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do jamaicano-tricolor Jimmy Cliff, um dos maiores reggaemans da história, que abraçou nosso clube após inúmeras vindas a Salvador".  

Jimmy Cliff na Bahia

Jimmy Cliff com Gil e Drão Gadelha por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gil e Jimmy Cliff em 25 de maio de 1980 na chegada do artista por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na chegada a Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na chegada a Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Jimmy Cliff em 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff durante show em 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1996 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff como Olodum no Carnaval de 1991 por Ailton Cordeiro/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff assiste Bahia x Atlético em março de 1991 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIo
Jimmy Cliff em Salvador em 1990 por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff com reitor da Ufba em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff com Luiz Felipe, reitor da Ufba, em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador em maio de 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff durante show por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Show em Salvador por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador em novembro de 1993 por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1980 por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1984 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em show em 1980 por Jorge Souza/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em janeiro de 1995 por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORRIEO
Jimmy Cliff em maio de 1980 com a camisa do Bahia por Gago/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
1 de 27
Jimmy Cliff com Gil e Drão Gadelha por Gildo Lima/Arquivo CORREIO

Jimmy Cliff Jimmy Cliff na Bahia

