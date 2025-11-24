Acesse sua conta
Real Madrid vai virar SAF? Reforma estatutária abre portas do clube para investidores externos

Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, propõe entrada limitada de capital externo, sem alterar o comando social do clube

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:05

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid
Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid Crédito: Real Madrid C.F./Divulgação

O Real Madrid anunciou neste domingo a intenção de reformar seu estatuto para permitir que investidores adquiram uma participação minoritária no clube, limitada a até 10%. A proposta, apresentada por Florentino Pérez durante a assembleia geral em Valdebebas, representa uma mudança inédita no modelo de propriedade da instituição.

Segundo o presidente, a ideia central é criar uma subsidiária controlada integralmente pelos cerca de 100 mil sócios do clube. Dentro dessa estrutura, seria possível incorporar uma fatia de 5%, mas nunca superior a 10%, destinada a investidores comprometidos com o longo prazo e dispostos a aportar capital próprio.

Pérez ressaltou repetidamente que o Real Madrid seguirá sendo um clube de sócios, e que esta operação não altera o controle, a governança ou a essência da instituição. Para ele, o interesse de investidores externos comprovaria o valor real do clube, ao mesmo tempo em que a participação limitada impediria qualquer risco de perda de comando.

O dirigente explicou que os novos parceiros teriam obrigações claras: respeitar os valores do clube, colaborar com seu crescimento e ajudar a proteger seu patrimônio de ameaças externas. Além disso, o Real Madrid manteria sempre o direito de recomprar as ações. “Eles serão aliados estratégicos, nunca proprietários”, reforçou.

Florentino afirmou ainda que qualquer alteração estatutária seria submetida a referendo entre os associados, e que o atual quadro de sócios deverá permanecer fixo no futuro. Para ele, essa salvaguarda garante que a identidade e a independência do clube estarão preservadas por muitas gerações.

Por fim, o presidente justificou a reforma como forma de proteger o Real Madrid de ataques internos e externos ao seu patrimônio e acusou Javier Tebas e a Uefa de adotarem ações que, segundo ele, prejudicam a capacidade de arrecadação do clube.

