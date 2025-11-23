FUTEBOL

Chances de título do Flamengo disparam, e rubro-negro pode conquistar o Brasileirão já nesta semana

Vitória sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, somada ao empate do Palmeiras fez o time carioca ficar ainda mais perto do troféu

Estadão

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:04

Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3x0 no Maracanã Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

As chances de título do Flamengo no Campeonato Brasileiro deram um salto significativo após os resultados deste sábado (22). A vitória por 3x0 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, somada ao empate do Palmeiras com o Fluminense, no Allianz Parque, fez a probabilidade rubro-negra subir de 72% para 87,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O time paulista, que ainda buscava se manter na disputa, viu sua possibilidade de conquistar o campeonato cair de 26,6% para 12,3%.

O novo cenário deixa o Flamengo muito próximo de encaminhar a taça ainda nesta semana. A definição pode acontecer já na terça-feira, quando a 36ª rodada será aberta. O time enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Palmeiras encara o Grêmio, em Porto Alegre. Em caso de vitória rubro-negra combinada com derrota alviverde, o campeonato será decidido antes mesmo da final da Copa Libertadores entre os rivais, marcada para sábado, em Lima.

Entre os demais clubes que ainda possuem chance matemática, o Cruzeiro segue com probabilidade residual de título: 0,40%, ante 1,4% no levantamento anterior. A equipe mineira, porém, pode deixar de ter qualquer possibilidade neste domingo caso seja derrotada pelo Corinthians, no Mineirão.

Mesmo que vença seus três compromissos finais, o Cruzeiro só poderia empatar em pontos com o Flamengo. Ainda assim, perderia no critério de desempate pelo número de vitórias, o que encerraria de forma definitiva qualquer possibilidade de briga pelo título.

Chances de título do Campeonato Brasileiro:

Flamengo - 87,3% (era 72%)

Palmeiras - 12,4% (era 26,6%)