EMBATE DE LEÕES

Vitória enfrenta Sport já rebaixado em clássico que pode recolocar o time fora do Z-4

Confronto contra os pernambucanos ocorre neste domingo (23), a partir das 18h30 na Ilha do Retiro

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 05:00

Vitória e Sport empataram em 2x2 no último jogo que se enfrentaram Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A temporada chega em seus últimos dias e os times já entendem o que precisam fazer para alcançar seus objetivos. Enquanto há quem esteja sem preocupações, existem aqueles que precisam se esforçar para não terminar a Série A na zona de rebaixamento. Esse é o caso do Vitória, que terá um duelo contra o lanterna Sport neste domingo (23) para continuar com chances reais de escapar ao fim das 38 rodadas. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 18h30 no gramado da Ilha do Retiro.

Com o empate do Santos e a vitória do Internacional, o Leão viu suas chances de queda aumentarem para 68,7%. O número é resultado de cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com quatro jogos restantes para o fim do Brasileirão, os rubro-negros precisam almejar oito pontos para chegar aos 44, pontuação que a faculdade estima ter 7% de chance de rebaixamento. O Leão chegaria nesta condição vencendo dois jogos e empatando outros dois, o que resultaria em um aproveitamento de 66%.

Últimos jogos do Vitória na Série A 2025 1 de 4

Independente do rendimento dos outros times que buscam garantir a permanência, o Vitória precisa se concentrar em somar pontos. Isso é o que afirmou o técnico Jair Ventura após o empate contra o Palmeiras. “A gente tem que fazer o nosso. Temos que mirar sair, quem vai entrar eu não sei. Se vai ser Santos, Inter ou Grêmio. A gente tem que fazer nossa pontuação, não importa quem vai entrar em nosso lugar. Vamos dar a vida para permanecer na Série A”, deu o recado.

Para o clássico nordestino, o comandante rubro-negro não terá o volante Willian Oliveira à disposição. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Leão. Avaliado positivamente pelo técnico, o atleta ainda não tem um substituto definido, já que Ventura antecipou esperar estudar o adversário para definir quem ocupará a função. Dudu e Ronald brigam pela titularidade, enquanto Pepê e Ricardo Ryller correm por fora.

Veja momentos de Erick pelo Vitória 1 de 7

O Vitória não perde para o Sport desde 2019. Desde então, foram realizados seis confrontos entre as duas equipes, com três resultados positivos para o clube baiano e três empates. Apesar da vantagem recente, o Leão da Barra só venceu quatro vezes o time pernambucano jogando em Recife, enquanto empatou 10 vezes e perdeu em 12 oportunidades.

Para continuar a sequência positiva contra o adversário, o time de Salvador conta com uma marca importante na Série A. O Vitória não tomou gols contra Internacional, Botafogo e Palmeiras. A sequência de três partidas sem ser vazado acontece pelo bom desempenho do goleiro Thiago Couto, que pode ser mais um desfalque para o time. O jogador está emprestado pelo Sport e o Vitória estuda pagar a multa de R$ 1 milhão para contar com o jogador.