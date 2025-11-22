Sport x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:00
Sport e Vitória se enfrentam neste domingo (23/11), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O Leão da Ilha já está matematicamente rebaixado, mas vem de uma boa atuação na derrota para o Botafogo. Já o Rubro-Negro baiano empatou sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque e segue na luta para deixar o Z4, onde soma 36 pontos. Veja onde assistir ao vivo, horário e as prováveis escalações.
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view), a partir das 18h30 (de Brasília).
Relembre os últimos jogos entre Vitória x Sport
O Sport acumula cinco desfalques certos para o duelo: Gabriel Vasconcelos e Igor Cariús cumprem suspensão pelo terceiro amarelo; Zé Lucas está com a Seleção Brasileira Sub-17; Hereda (lesão no púbis) e Pedro Augusto (lesão muscular) seguem em recuperação.
O Vitória também chega desfalcado: Willian Oliveira cumpre suspensão; o goleiro Thiago Couto, emprestado pelo Sport, só poderia atuar mediante pagamento de multa. Além disso, seguem fora por lesão: Lucas Arcanjo, Jamerson, Claudinho, Ismael e Fintelman.
Sport: Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.
Vitória: Yuri Sena; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald (Dudu) e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.