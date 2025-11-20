FUTEBOL DE BASE

Final do Baiano Sub-17: onde assistir ao primeiro BaVi valendo o título

Clássico abre decisão neste domingo no Barradão

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:37

Taça do Baianão sub-17 Crédito: Divulgação/FBF

A final do Campeonato Baiano Sub-17 começa neste domingo (23), e o primeiro capítulo do clássico entre Vitória e Bahia terá transmissão da TVE. A emissora inicia o pré-jogo às 10h30 e exibe o duelo direto do Estádio Manoel Barradas, o Barradão. A partida também poderá ser acompanhada pela TV aberta e pelo canal oficial no YouTube (youtube.com/tvebahia).

A cobertura contará com narração de Mateus Damassa, comentários de Rodrigo Araújo e reportagem de Kauane Brito. Nas redes sociais, a TVE promete conteúdos extras, além da participação do público pelo WhatsApp: 71 99626-0307. A competição também é tema dos programas TVE Esporte (segunda, às 19h), TVE Revista (diariamente, às 12h) e TVE Notícias (diariamente, às 18h).

Vitória e Bahia chegam à decisão após campanhas seguras nas semifinais. O rubro-negro avançou ao segurar um 0 a 0 com o Conquista, resultado suficiente graças à vantagem de 2 a 1 construída no jogo de ida. Já o tricolor garantiu sua vaga ao vencer o SSA por 3 a 0 no CT Evaristo de Macedo, fechando o agregado em 4 a 0.