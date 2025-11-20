Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Final do Baiano Sub-17: onde assistir ao primeiro BaVi valendo o título

Clássico abre decisão neste domingo no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:37

Taça do Baianão sub-17
Taça do Baianão sub-17 Crédito: Divulgação/FBF

A final do Campeonato Baiano Sub-17 começa neste domingo (23), e o primeiro capítulo do clássico entre Vitória e Bahia terá transmissão da TVE. A emissora inicia o pré-jogo às 10h30 e exibe o duelo direto do Estádio Manoel Barradas, o Barradão. A partida também poderá ser acompanhada pela TV aberta e pelo canal oficial no YouTube (youtube.com/tvebahia).

A cobertura contará com narração de Mateus Damassa, comentários de Rodrigo Araújo e reportagem de Kauane Brito. Nas redes sociais, a TVE promete conteúdos extras, além da participação do público pelo WhatsApp: 71 99626-0307. A competição também é tema dos programas TVE Esporte (segunda, às 19h), TVE Revista (diariamente, às 12h) e TVE Notícias (diariamente, às 18h).

Vitória e Bahia chegam à decisão após campanhas seguras nas semifinais. O rubro-negro avançou ao segurar um 0 a 0 com o Conquista, resultado suficiente graças à vantagem de 2 a 1 construída no jogo de ida. Já o tricolor garantiu sua vaga ao vencer o SSA por 3 a 0 no CT Evaristo de Macedo, fechando o agregado em 4 a 0.

O primeiro confronto vale a largada pela taça estadual da categoria. A partida de volta deve acontecer no dia 29 de novembro.

Tags:

Futebol

Mais recentes

Imagem - Cristiano Ronaldo posa com Trump na Casa Branca e fala em 'inspirar novas gerações'

Cristiano Ronaldo posa com Trump na Casa Branca e fala em 'inspirar novas gerações'
Imagem - Em duelo de tricolores, Bahia enfrenta Fortaleza para voltar ao G-5

Em duelo de tricolores, Bahia enfrenta Fortaleza para voltar ao G-5
Imagem - Herói do Vitória contra o Palmeiras, Thiago Couto celebra ponto conquistado: 'Muito importante'

Herói do Vitória contra o Palmeiras, Thiago Couto celebra ponto conquistado: 'Muito importante'

MAIS LIDAS

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
01

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
03

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro