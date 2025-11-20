Acesse sua conta
Veja em qual canal vai passar Bahia x Fortaleza ao vivo

Válida pela 34ª rodada da Série A, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20/11), às 18h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:00

Fortaleza x Bahia
Fortaleza x Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (20/11), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Bahia tenta retomar o caminho dos triunfos para volta a 5ª colocação, enquanto o Fortaleza busca reação para fugir do rebaixamento. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Fortaleza ao vivo

A partida entre Bahia e Fortaleza terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Bahia

O Esquadrão de Aço chega para o confronto tentando voltar a vencer após duas rodadas sem triunfo, mas ainda dentro da zona de classificação para a Libertadores de 2026. Rogério Ceni conta com dois desfalques para a partida: Sanabria (lesionado) e Michel Araújo (suspenso), além de Arias, que atuou pela Colômbia na Data Fifa e não deve jogar. Em compensaão, Gilberto e Gabriel Xavier, recupercados de problemas fisicos, reforçam a equipe. 

Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

'Meus olhos vão brilhar', revela Caio Alexandre sobre volta ao Bahia após lesão

Bahia inicia venda de ingressos para o confronto contra o Fortaleza: veja valores e onde comprar

Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa

Fortaleza

O Leão do Pici vive situação complicada na tabela: com 31 pontos, ocupa a zona de rebaixamento e está cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4. O técnico Martín Palermo não terá Lucas Sasha, suspenso, e perde também os lesionados João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo.

Prováveis escalações de Bahia x Fortaleza

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Matheus Pereira, Pochettino, Breno Lopes, Herrera e Deyverson (Bareiro). Técnico: Martín Palermo

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Fortaleza
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025
  • Rodada: 34ª
  • Data: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador – BA
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

