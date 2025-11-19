ESQUADRÃO PRONTO

Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

Esquadrão enfrenta o Laion nesta quinta-feira (20), às 18, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:41

Caio Alexandre no último treino do Bahia antes do duelo contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia encerrou na manhã desta quarta-feira (19) a preparação para o duelo com o Fortaleza, marcado para esta quinta, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Após finalizar as atividades no CT Evaristo de Macedo, o Tricolor concluiu sete sessões de treino realizadas durante a pausa para a Data Fifa e mira voltar a vencer na Série depois de duas rodadas para recuperar seu lugar no G-5.

No último treino antes da partida, o grupo iniciou o dia no auditório, onde assistiu a um vídeo com erros e acertos do confronto anterior, contra o Internacional. Em campo, a comissão técnica direcionou trabalhos de troca de passes, finalizações e atividades em espaço reduzido.

A primeira parte do treino ficou sob responsabilidade da preparação física, com ativação técnica no campo 1. Em seguida, Ceni e seus auxiliares conduziram exercícios focados na manutenção da posse de bola e nas dinâmicas ofensivas.

Três equipes foram formadas para enfrentamentos em campo reduzido, enquanto jogadores que não participavam diretamente dos trabalhos táticos realizaram complementos específicos. Parte do elenco ainda permaneceu no gramado para aperfeiçoamento de cobranças de falta.

Para o confronto com o Fortaleza, Rogério Ceni terá reforços importantes. Recuperados de lesão, o lateral-direito Gilberto e o zagueiro Gabriel Xavier devem voltar a ser relacionados. Luciano Juba, que retornou da Seleção Brasileira sem atuar nos amistosos, também fica à disposição do treinador. Santi Mingo, que sofreu uma pancada no ombro durante a semana, está recuperado e vai para a partida.