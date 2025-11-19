SHOW GRATUITO

Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa

Novo audiovisual reúne repertório que percorre duas décadas, tem entrada gratuita e integra a programação dedicada à cultura negra em Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14:36

Léo Santana grava DVD em grande festa dos seus 20 anos de carreira Crédito: Aleff Oliveira

Léo Santana prepara uma volta grandiosa às origens com a gravação do novo audiovisual “DNA de Gigante”, marcada para esta quinta-feira, Dia da Consciência Negra, na Praça Maria Felipa, no Comércio, em Salvador. A proposta é sintetizar vinte anos de carreira em um show gratuito aberto ao publico, que pretende funcionar como retrato afetivo, histórico e musical da trajetória do artista.

O cantor destacou, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (19), que a decisão de gravar nesta data carrega um peso simbólico. “São diversas mentes pensando exclusivamente em um objetivo que é chegar a um acordo comum. A ideia de gravar no dia 20 surgiu justamente pela potência da data. Dispensa comentários no Dia da Consciência Negra, por ser o som preto, por ser o cantor preto”, disse.

A escolha do local reforça esse sentido. A Praça Maria Felipa é uma das áreas de maior importância histórica ligadas à resistência negra na capital baiana. Para Léo, registrar o projeto diante desse cenário amplia a força do encontro entre música e ancestralidade. “Eu bati o pé firme nessa data e pensei ‘gente, se for no dia 20, é incrível. Une duas coisas grandiosas em um só dia e em um só lugar’. Salvador é a capital mais preta do Brasil. Eu me sinto honrado demais. Eu até falei com a ministra: pense na potência que é fazer um audiovisual no Dia da Consciência Negra”, completou.

O artista afirmou que a idealização do show envolveu diferentes órgãos públicos e uma operação complexa de segurança e infraestrutura. “Acho que foi uma escolha bem estratégica, junto com a Prefeitura de Salvador, que apoiou a gente. São muitos órgãos envolvidos para isso acontecer: uma equipe gigante de policiamento, Transalvador, enfim… muita gente trabalhando pra dar tudo certo”, afirmou.

Show histórico

A gravação deve durar de cinco a seis horas. Léo confirmou que não haverá participações especiais no palco e explicou que essa opção tem relação direta com a narrativa que deseja construir. “Nesse período de quatro horas de gravação tem muita música e muitas fases do Léo Santana. A gente vai contando essa história durante o DVD”. Segundo ele, a presença dos artistas que fizeram parte da trajetória aparecerá por meio das músicas e arranjos, sem necessidade da presença física de convidados.

Sem boné para trás

A coletiva apresentou ainda detalhes sobre estética, repertório e memória afetiva. Questionado sobre revisitar a fase inicial da carreira, o cantor brincou com o próprio passado visual. “Acho que não é novidade pra ninguém como eu amo moda. Dos looks do Parangolé até hoje, sempre gostei de me montar. Hoje eu olho e vejo que algumas coisas eram cafonas, estranhas... mas na época era maravilhoso”. Sobre o icônico boné, também não faltou bom humor. “Eu precisava me livrar um pouco do boné, até pra algumas ocasiões em que não cabe: premiações, eventos mais sérios… Hoje é mais fácil misturar um boné com um look social, mas na época era complicado”.

Família e futuro

Além da celebração profissional, Léo comentou sobre a vida pessoal. Casado com a dançarina Lore Improta e pai de Liz, ele aguarda o segundo filho e contou que o nome do bebê ainda está em aberto. “Na gravidez da Liz a gente profetizava que seria o Lorenzo. O nome estava tão forte nas redes sociais que até hoje o povo pede o Lorenzo… mas agora parece que já mudou. Liz falou que, se for menina, é Helena, e se for menino, é Simon. Isso foi ela que disse, tá registrado aí. Mas, sinceramente, a gente ainda não definiu nada. Estamos falando sobre, mas nada concreto”.

