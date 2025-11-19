Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14:36
Léo Santana prepara uma volta grandiosa às origens com a gravação do novo audiovisual “DNA de Gigante”, marcada para esta quinta-feira, Dia da Consciência Negra, na Praça Maria Felipa, no Comércio, em Salvador. A proposta é sintetizar vinte anos de carreira em um show gratuito aberto ao publico, que pretende funcionar como retrato afetivo, histórico e musical da trajetória do artista.
O cantor destacou, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (19), que a decisão de gravar nesta data carrega um peso simbólico. “São diversas mentes pensando exclusivamente em um objetivo que é chegar a um acordo comum. A ideia de gravar no dia 20 surgiu justamente pela potência da data. Dispensa comentários no Dia da Consciência Negra, por ser o som preto, por ser o cantor preto”, disse.
A escolha do local reforça esse sentido. A Praça Maria Felipa é uma das áreas de maior importância histórica ligadas à resistência negra na capital baiana. Para Léo, registrar o projeto diante desse cenário amplia a força do encontro entre música e ancestralidade. “Eu bati o pé firme nessa data e pensei ‘gente, se for no dia 20, é incrível. Une duas coisas grandiosas em um só dia e em um só lugar’. Salvador é a capital mais preta do Brasil. Eu me sinto honrado demais. Eu até falei com a ministra: pense na potência que é fazer um audiovisual no Dia da Consciência Negra”, completou.
O artista afirmou que a idealização do show envolveu diferentes órgãos públicos e uma operação complexa de segurança e infraestrutura. “Acho que foi uma escolha bem estratégica, junto com a Prefeitura de Salvador, que apoiou a gente. São muitos órgãos envolvidos para isso acontecer: uma equipe gigante de policiamento, Transalvador, enfim… muita gente trabalhando pra dar tudo certo”, afirmou.
A gravação deve durar de cinco a seis horas. Léo confirmou que não haverá participações especiais no palco e explicou que essa opção tem relação direta com a narrativa que deseja construir. “Nesse período de quatro horas de gravação tem muita música e muitas fases do Léo Santana. A gente vai contando essa história durante o DVD”. Segundo ele, a presença dos artistas que fizeram parte da trajetória aparecerá por meio das músicas e arranjos, sem necessidade da presença física de convidados.
A coletiva apresentou ainda detalhes sobre estética, repertório e memória afetiva. Questionado sobre revisitar a fase inicial da carreira, o cantor brincou com o próprio passado visual. “Acho que não é novidade pra ninguém como eu amo moda. Dos looks do Parangolé até hoje, sempre gostei de me montar. Hoje eu olho e vejo que algumas coisas eram cafonas, estranhas... mas na época era maravilhoso”. Sobre o icônico boné, também não faltou bom humor. “Eu precisava me livrar um pouco do boné, até pra algumas ocasiões em que não cabe: premiações, eventos mais sérios… Hoje é mais fácil misturar um boné com um look social, mas na época era complicado”.
Além da celebração profissional, Léo comentou sobre a vida pessoal. Casado com a dançarina Lore Improta e pai de Liz, ele aguarda o segundo filho e contou que o nome do bebê ainda está em aberto. “Na gravidez da Liz a gente profetizava que seria o Lorenzo. O nome estava tão forte nas redes sociais que até hoje o povo pede o Lorenzo… mas agora parece que já mudou. Liz falou que, se for menina, é Helena, e se for menino, é Simon. Isso foi ela que disse, tá registrado aí. Mas, sinceramente, a gente ainda não definiu nada. Estamos falando sobre, mas nada concreto”.
O cantor recebeu ainda durante o encontro com os jornalistas o Prêmio Nelson Mandela de Igualdade Racial, concedido pela Frente Nacional de Negros e Negras, e afirma que o reconhecimento alimenta os próximos passos. Para o futuro, ele reforça o desejo de continuar ampliando o alcance do pagodão da Bahia. “A ficha está começando a cair agora sobre o tamanho disso tudo. É muito grande”, finalizou.