Do campo ao estúdio: Anderson Talisca estreia audiovisual ‘Notas’ e assume de vez o alter ego Spark

Projeto celebra a nova fase do artista entre trap, R&B e referências nordestinas

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:17

Spark lança audiovisual de Notas e reforça nova fase musical. Crédito: @rezzende071

O jogador Anderson Talisca, que agora assina como Spark em sua carreira musical, dá mais um passo ambicioso nessa segunda carreira com o lançamento do audiovisual de Notas. O projeto chegou ao YouTube nesta terça-feira (18) e foi registrado em junho no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Disponível nas plataformas desde maio, Notas reúne 11 faixas que misturam trap, R&B e hip-hop, sonoridade que Spark vem desenvolvendo paralelamente à rotina nos gramados. O álbum também traz colaborações de nomes como Luccas Carlos, BIN e JayA Luuck, ampliando o alcance do projeto dentro da cena urbana.

Para Spark, o audiovisual é peça-chave nessa nova identidade artística. “Gravamos em casa, com conceitos totalmente diferentes e ideias minhas também. A gente pensou em um conceito e realmente conseguiu entregar algo com uma qualidade muito grande. É um projeto que a cena merece: o R&B merece, o trap merece, o hip-hop merece”, afirmou.

A música antes do futebol

A relação de Talisca com a música não é recente. Há anos o jogador comenta que a arte surgiu antes mesmo do esporte em sua vida. “A minha história com a música vem muito lá de trás… Depois veio o futebol e toda a trajetória”, disse ele em entrevista à ESPN. Sobre o nome artístico, o baiano explicou que já tinha a definição guardada. “Quando eu lançar meu projeto, vou colocar esse nome: Spark”.

O clipe-álbum de Notas reforça a intenção de Spark de ser visto como artista completo. Além de traduzir visualmente o conceito do disco, o projeto marca sua reconexão com a Bahia, escolha que ele considera simbólica para esta nova fase.