Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador e sala gigante

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:08

Mansão de Ana Hickmann volta aos holofotes com novos detalhes do projeto Crédito: Wesley Diego Emes

A mansão de Ana Hickmann em Itu voltou a movimentar a internet em 2025. Mesmo com a venda embargada pela Justiça, o imóvel permanece como um dos cenários mais comentados entre os fãs da apresentadora. Espalhada por um terreno de seis mil metros quadrados, com dois mil e seiscentos metros quadrados de área construída, a casa segue como símbolo máximo do estilo de vida que Ana consolidou em quase três décadas de carreira.

O imóvel, que nasceu como casa de férias, acabou se transformando no lar oficial da família e carrega a assinatura pessoal da apresentadora. A fachada branca imponente contrasta com um jardim frontal de mil e quinhentos metros quadrados, desenhado pelo paisagista Murilo Spagnhol. O paisagismo inclui mais de seis mil mudas de capim do Texas, capim rubro e capim dos pampas, que moldam a estética sofisticada do conjunto.

Nos fundos, a piscina extensa contorna parte da casa e cria o visual cinematográfico que vira e mexe domina as redes sociais. A área externa parece um resort particular, com poltronas Dedon, ombrelone, pergolado tomado por primaveras roxas, pufes azuis espalhados pelo jardim e o sistema Obelisk, que funciona como escultura e móvel ao mesmo tempo.

A paixão de Ana por decoração está presente em cada detalhe. No living, destacam-se peças de Patricia Urquiola, como o sofá Tufty Time e as poltronas Smock, além da luminária Fortuny e obras do artista Tico Canato. O ambiente ganha amplitude com o pé-direito alto, piso em mármore claro e paleta branca. Do outro lado, poltronas da Micasa parecem flutuar sobre o piso polido. Atrás da porta espelhada, o home theater assume um clima mais acolhedor.

A sala de jantar, um dos espaços preferidos da apresentadora, abriga uma mesa de quase cinco metros feita sob medida, com capacidade para dezesseis convidados. O ambiente reúne espelho clássico, aparador laqueado, castiçal Baccarat e o icônico lustre Caboche.

No escritório, Ana guarda memórias de viagens e marcos da carreira. A cozinha com ilha central foi planejada especialmente para sua altura, com marcenaria elevada e áreas pensadas também para gravações. Coleções de pires e xícaras adquiridos pelo mundo decoram o espaço.

A paleta neutra da casa é proposital: ela permite constantes renovações com arte, objetos e muitas plantas. As orquídeas, paixão declarada de Ana, estão espalhadas por todos os ambientes e renderam até um orquidário exclusivo no jardim.

Durante o período de isolamento, a propriedade ganhou novos espaços. A pedido do filho da apresentadora, foi construída uma casa na árvore capaz de receber vinte pessoas. Um lago com carpas também foi adicionado, tornando-se um dos pontos mais comentados da mansão.