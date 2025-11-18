NOVELA DAS 9

Veja quando Viviane Araújo e Belo devem se reencontrar em Três Graças

Atriz entra na trama como Consuelo e promete mexer no rumo do personagem de Belo

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:15

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Viviane Araújo já tem estreia marcada em Três Graças e o reencontro com Belo na novela das nove está mais perto do que o público imagina. A atriz começa a gravar em dezembro e entra oficialmente na trama por volta do capítulo 100, interpretando Consuelo, um amor do passado de Misael.

A chegada da personagem deve virar a Chacrinha de cabeça para baixo. Segundo a Globo, Consuelo vai bagunçar não só a rotina do núcleo, mas também o destino do viúvo, que perdeu a esposa após tomar remédios falsificados da Fundação Ferette. Enquanto isso, o personagem de Belo segue aliado a Gerluce em um plano para derrubar o empresário responsável pelos crimes.

Viviane contou que o convite de Aguinaldo Silva a surpreendeu."Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa", disse a atriz. Ela ainda afirmou ter conversado com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o papel. "Meu marido está sempre do meu lado, me apoiando", declarou.