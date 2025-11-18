Acesse sua conta
Veja quando Viviane Araújo e Belo devem se reencontrar em Três Graças

Atriz entra na trama como Consuelo e promete mexer no rumo do personagem de Belo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:15

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007
Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Viviane Araújo já tem estreia marcada em Três Graças e o reencontro com Belo na novela das nove está mais perto do que o público imagina. A atriz começa a gravar em dezembro e entra oficialmente na trama por volta do capítulo 100, interpretando Consuelo, um amor do passado de Misael.

A chegada da personagem deve virar a Chacrinha de cabeça para baixo. Segundo a Globo, Consuelo vai bagunçar não só a rotina do núcleo, mas também o destino do viúvo, que perdeu a esposa após tomar remédios falsificados da Fundação Ferette. Enquanto isso, o personagem de Belo segue aliado a Gerluce em um plano para derrubar o empresário responsável pelos crimes.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Viviane contou que o convite de Aguinaldo Silva a surpreendeu."Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa", disse a atriz. Ela ainda afirmou ter conversado com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o papel. "Meu marido está sempre do meu lado, me apoiando", declarou.

