Veja quando Viviane Araújo e Belo devem se reencontrar em Três Graças

Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:15
Viviane Araújo já tem estreia marcada em Três Graças e o reencontro com Belo na novela das nove está mais perto do que o público imagina. A atriz começa a gravar em dezembro e entra oficialmente na trama por volta do capítulo 100, interpretando Consuelo, um amor do passado de Misael.
A chegada da personagem deve virar a Chacrinha de cabeça para baixo. Segundo a Globo, Consuelo vai bagunçar não só a rotina do núcleo, mas também o destino do viúvo, que perdeu a esposa após tomar remédios falsificados da Fundação Ferette. Enquanto isso, o personagem de Belo segue aliado a Gerluce em um plano para derrubar o empresário responsável pelos crimes.
Belo e Viviane Araújo
Viviane contou que o convite de Aguinaldo Silva a surpreendeu."Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa", disse a atriz. Ela ainda afirmou ter conversado com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o papel. "Meu marido está sempre do meu lado, me apoiando", declarou.
A entrada de Consuelo promete mexer com a novela da TV Globo. Além de acrescentar novas camas na trama central, marca o primeiro trabalho de Viviane e Belo juntos após anos separados, algo que o público acompanha com curiosidade desde o anúncio oficial da escalação.