‘Pode me chamar de San’: Sandrão revela novo nome e como se identifica

Ex-detenta explica como prefere ser chamada hoje e comenta diferença entre Sandra e a figura de “Sandrão”

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:10

Sandrão Crédito: Reprodução

Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida nacionalmente como Sandrão, revelou que agora prefere ser chamada de "San". A declaração foi feita em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, após o sucesso da série Tremembé, produção do Prime Video baseada em histórias reais de detentos que marcaram o Brasil.

A personagem inspirada em San é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues na série, que tem direção geral de Vera Egito e roteiro assinado por nomes como Ullisses Campbell e Maria Isabel Iorio. Campbell, inclusive, é o autor dos livros que servem de base para a produção, entre eles Suzane: Assassina e Manipuladora.

Durante a conversa exibida pela Record, San contou que aceita ser tratada tanto no feminino quanto no masculino, mas que, atualmente, prefere a neutralidade do apelido: "San". Ela também refletiu sobre o contraste entre suas duas identidades: “A Sandra sempre foi uma pessoa família. O Sandrão foi criado dentro da unidade prisional”, afirmou.