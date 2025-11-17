Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Pode me chamar de San’: Sandrão revela novo nome e como se identifica

Ex-detenta explica como prefere ser chamada hoje e comenta diferença entre Sandra e a figura de “Sandrão”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:10

Sandrão
Sandrão Crédito: Reprodução

Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida nacionalmente como Sandrão, revelou que agora prefere ser chamada de "San". A declaração foi feita em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, após o sucesso da série Tremembé, produção do Prime Video baseada em histórias reais de detentos que marcaram o Brasil.

A personagem inspirada em San é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues na série, que tem direção geral de Vera Egito e roteiro assinado por nomes como Ullisses Campbell e Maria Isabel Iorio. Campbell, inclusive, é o autor dos livros que servem de base para a produção, entre eles Suzane: Assassina e Manipuladora.

Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia

Suzane e Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
1 de 5
Suzane e Sandrão por Reprodução

Durante a conversa exibida pela Record, San contou que aceita ser tratada tanto no feminino quanto no masculino, mas que, atualmente, prefere a neutralidade do apelido: "San". Ela também refletiu sobre o contraste entre suas duas identidades: “A Sandra sempre foi uma pessoa família. O Sandrão foi criado dentro da unidade prisional”, afirmou.

Leia mais

Por que Sonia Abrão não quis aparecer no documentário do Caso Eloá na Netflix

Seguranças, motorista e regalias negadas: o que Suzane pediu em Tremembé ao entrar na faculdade

Pedro Scooby responde após desabafo de Luana Piovani sobre criação dos filhos

Condenada a 27 anos de prisão em 2003 pelo sequestro e assassinato de um vizinho de 14 anos, San ficou conhecida por suas relações com outras detentas célebres de Tremembé, como Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, com quem teve um relacionamento em 2014, segundo relatos incluídos na série e nos livros de Campbell.

Leia mais

Imagem - Fora do Domingão? Globo prepara novo programa para Luciano Huck

Fora do Domingão? Globo prepara novo programa para Luciano Huck

Imagem - Com saída de Rita Batista, Cátia Fonseca entra no radar da Globo para o É de Casa

Com saída de Rita Batista, Cátia Fonseca entra no radar da Globo para o É de Casa

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Tags:

Netflix Televisão Sandrão

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'
Imagem - Anjo da Prosperidade abre os caminhos: 3 signos começam hoje (17 de novembro) um ciclo de sucesso

Anjo da Prosperidade abre os caminhos: 3 signos começam hoje (17 de novembro) um ciclo de sucesso

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
02

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
03

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)