‘Pode me chamar de San’: Sandrão revela novo nome e como se identifica

Heider Sacramento
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:10
Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida nacionalmente como Sandrão, revelou que agora prefere ser chamada de "San". A declaração foi feita em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, após o sucesso da série Tremembé, produção do Prime Video baseada em histórias reais de detentos que marcaram o Brasil.
A personagem inspirada em San é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues na série, que tem direção geral de Vera Egito e roteiro assinado por nomes como Ullisses Campbell e Maria Isabel Iorio. Campbell, inclusive, é o autor dos livros que servem de base para a produção, entre eles Suzane: Assassina e Manipuladora.
Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia
Durante a conversa exibida pela Record, San contou que aceita ser tratada tanto no feminino quanto no masculino, mas que, atualmente, prefere a neutralidade do apelido: "San". Ela também refletiu sobre o contraste entre suas duas identidades: “A Sandra sempre foi uma pessoa família. O Sandrão foi criado dentro da unidade prisional”, afirmou.
Condenada a 27 anos de prisão em 2003 pelo sequestro e assassinato de um vizinho de 14 anos, San ficou conhecida por suas relações com outras detentas célebres de Tremembé, como Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, com quem teve um relacionamento em 2014, segundo relatos incluídos na série e nos livros de Campbell.