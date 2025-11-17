NA NETFLIX

Por que Sonia Abrão não quis aparecer no documentário do Caso Eloá na Netflix

Produção expõe erros da mídia e revela por que a apresentadora decidiu não participar

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:39

Motivo da ausência de Sonia Abrão no documentário do Caso Eloá vem à tona Crédito: Reprodução

O lançamento de Caso Eloá - Refém ao Vivo, novo documentário da Netflix que revisita um dos crimes mais traumáticos do país, trouxe de volta aos holofotes o papel da mídia na cobertura de 2008. E, apesar de ser um dos rostos mais lembrados daquele período, Sonia Abrão ficou completamente fora da obra.

A ausência não passou despercebida. A produtora Veronica Stumpf contou ao portal Splash que tentou incluir a apresentadora, mas encontrou resistência. Segundo ela, Sonia foi orientada juridicamente a evitar o assunto e não quis retomar o tema em nenhuma circunstância. “A jornalista Sonia Abrão não quis de jeito nenhum porque os advogados dela recomendam que ela não fale sobre o assunto”, relatou.

“Caso Eloá - Refém ao Vivo” 1 de 25

Enquanto isso, a proposta do documentário é reposicionar a história sob o olhar de Eloá Cristina Pimentel, que tinha 15 anos quando foi feita refém e morta quatro dias depois. A equipe decidiu que a narrativa seria conduzida pelas memórias da vítima e pelas falhas institucionais envolvidas, deixando o sequestrador de fora e evitando a espetacularização que marcou o caso.

A polêmica reacendeu porque, pouco antes da estreia, Sonia declarou em entrevista à revista Quem que manteria exatamente a mesma postura que teve há 17 anos. “Faria tudo de novo”. A frase gerou forte reação pública, especialmente da família de Eloá.

Em depoimento à Marie Claire, Cíntia Pimentel, cunhada da adolescente, afirmou que as palavras da apresentadora causaram profunda dor. “Dizer que faria tudo de novo é cruel. Chego à conclusão de que, para alguns, a audiência midiática vale muito mais do que a vida de outra pessoa”.

As críticas se conectam a episódios já conhecidos da época. Sonia conversou ao vivo com o sequestrador e com Eloá, ocupou a linha telefônica usada nas negociações e ainda abriu espaço para comentários inadequados de especialistas presentes no estúdio. A interferência foi apontada por autoridades como prejudicial ao andamento do resgate.