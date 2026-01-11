ASTROLOGIA

Uma semana poderosa começa agora: Touro, Câncer e outros 3 signos vivem seus melhores dias a partir de hoje (12 de janeiro)

O período abre caminhos, fortalece relações e impulsiona escolhas importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 18:00

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma energia mais organizada e focada em resultados. Entre os dias 12 e 18 de janeiro, alguns signos sentem uma diferença clara no ritmo da vida, com mais segurança para decidir, melhorar relações e avançar em planos pessoais. O período favorece maturidade emocional, autoconfiança e escolhas alinhadas com o que realmente importa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A semana traz estabilidade emocional e oportunidades para fortalecer vínculos importantes. Você sente mais segurança para se posicionar e percebe que pequenas atitudes criam conexões mais profundas. O momento também favorece liderança com sensibilidade, sem rigidez excessiva.

Dica cósmica: Ouvir com atenção pode abrir portas que o controle fecha.

Câncer: O foco da semana está nas relações e na necessidade de conversas honestas. Você entende que manter ilusões não sustenta laços verdadeiros. Ao liberar o que já não faz sentido, surge espaço para conexões mais leves e alinhadas com quem você é hoje.

Dica cósmica: Clareza emocional é um ato de autocuidado.

Leão: A semana melhora sua confiança e traz mais harmonia nos relacionamentos. Conflitos antigos tendem a se suavizar quando você escolhe dialogar em vez de impor. Esse equilíbrio reflete também na vida profissional, facilitando acordos e parcerias.

Dica cósmica: Liderar também é saber ceder no momento certo.

Capricórnio: Este é um período de protagonismo e reconhecimento pessoal. Você percebe talentos que estavam subestimados e passa a se valorizar mais. A semana favorece decisões importantes e uma conexão mais saudável com suas emoções.

Dica cósmica: Não diminua sua luz para caber em expectativas alheias.

Aquário: A semana favorece o amor próprio e a comunicação transparente. Relações se fortalecem quando você expressa suas intenções com clareza. Projetos em grupo rendem mais quando você aceita apoio e compartilha ideias.

Dica cósmica: Crescer junto não diminui sua individualidade.