Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma semana poderosa começa agora: Touro, Câncer e outros 3 signos vivem seus melhores dias a partir de hoje (12 de janeiro)

O período abre caminhos, fortalece relações e impulsiona escolhas importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 18:00

Anjo, signos, transformação
Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma energia mais organizada e focada em resultados. Entre os dias 12 e 18 de janeiro, alguns signos sentem uma diferença clara no ritmo da vida, com mais segurança para decidir, melhorar relações e avançar em planos pessoais. O período favorece maturidade emocional, autoconfiança e escolhas alinhadas com o que realmente importa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A cor certa pode mudar tudo: descubra qual tom pode atrair exatamente o que você deseja em 2026

A cor certa pode mudar tudo: descubra qual tom pode atrair exatamente o que você deseja em 2026

Imagem - Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Imagem - Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Touro: A semana traz estabilidade emocional e oportunidades para fortalecer vínculos importantes. Você sente mais segurança para se posicionar e percebe que pequenas atitudes criam conexões mais profundas. O momento também favorece liderança com sensibilidade, sem rigidez excessiva.

Dica cósmica: Ouvir com atenção pode abrir portas que o controle fecha.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Câncer: O foco da semana está nas relações e na necessidade de conversas honestas. Você entende que manter ilusões não sustenta laços verdadeiros. Ao liberar o que já não faz sentido, surge espaço para conexões mais leves e alinhadas com quem você é hoje.

Dica cósmica: Clareza emocional é um ato de autocuidado.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leão: A semana melhora sua confiança e traz mais harmonia nos relacionamentos. Conflitos antigos tendem a se suavizar quando você escolhe dialogar em vez de impor. Esse equilíbrio reflete também na vida profissional, facilitando acordos e parcerias.

Dica cósmica: Liderar também é saber ceder no momento certo.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Capricórnio: Este é um período de protagonismo e reconhecimento pessoal. Você percebe talentos que estavam subestimados e passa a se valorizar mais. A semana favorece decisões importantes e uma conexão mais saudável com suas emoções.

Dica cósmica: Não diminua sua luz para caber em expectativas alheias.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário: A semana favorece o amor próprio e a comunicação transparente. Relações se fortalecem quando você expressa suas intenções com clareza. Projetos em grupo rendem mais quando você aceita apoio e compartilha ideias.

Dica cósmica: Crescer junto não diminui sua individualidade.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Touro Leão Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos
Imagem - Quando começa o BBB 26; confira datas e horários

Quando começa o BBB 26; confira datas e horários
Imagem - Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa