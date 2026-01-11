REALITY

Quando começa o BBB 26; confira datas e horários

Pela primeira vez, programa reúne três grupos de participantes: Pipoca, Camarote e Veteranos

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:36

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil Crédito: Globo | Beatriz Damy

O Big Brother Brasil 26 já tem data de estreia confirmada. A nova temporada do reality show da TV Globo começa nesta segunda-feira (12), logo após a exibição da novela das nove, Três Graças. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a edição promete entrar para a história ao reunir, pela primeira vez, três grupos de participantes: Pipoca, Camarote e Veteranos (ex-BBBs que retornam à disputa).

Entre as novidades anunciadas, o programa contará com cinco Casas de Vidro espalhadas simultaneamente pelo país, permitindo que o público, de diferentes regiões, acompanhe de perto a dinâmica do pré-confinamento e participe da escolha de novos jogadores.

Além dos já tradicionais anônimos (Pipoca) e famosos (Camarote), o BBB 26 introduz o grupo Veteranos, formado por ex-participantes que voltam à casa mais vigiada do Brasil. Entre os nomes cotados para retornar estão Sarah Andrade e Jonas Sulzbach.