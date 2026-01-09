Acesse sua conta
Vaza lista de ex-BBBs que estarão no grupo Veteranos do BBB 26; veja todos

Relação tem ex-participantes históricos e marcantes na história do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:51

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

A curiosidade em torno do elenco do Big Brother Brasil 26 está cada vez maior. Enquanto o público aguarda o anúncio dos candidatos ao grupo Pipoca, que será feito ao longo desta sexta-feira (9), especulações já tomaram conta dos fãs sobre quem são os ex-participantes que voltarão ao reality show. E uma relação vazada nas redes sociais movimentou a internet e trouxe de volta memórias de edições passadas.

Mesmo com a divulgação oficial dos Veteranos marcada apenas para a próxima segunda-feira (12), uma lista com nomes de ex-BBBs que estariam confirmados no BBB 26 começou a circular na noite de quinta-feira (8). Os rumores partiram do perfil Central Reality, conhecido por antecipar escalações de programas do gênero e por já ter acertado participantes de temporadas anteriores do Big Brother Brasil e de A Fazenda.

Ex-BBBs cotados para participar do grupo dos Veteranos no BBB 26

Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução

De acordo com a publicação, oito ex-participantes estariam cotados para integrar o grupo de Veteranos, reunindo nomes de diferentes fases do programa e perfis diversos. Alguns deles ficaram marcados pelo carisma e outros, por protagonizarem embates dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Entre os cotados aparece Sol Vega, do BBB 4, que ficou marcada por sua performance icônica de "Iarnuou". Na época, ela participava de uma Prova de Resistência e errou a letra da música "We are the World", de Michael Jackson. O momento é lembrado até hoje pelos fãs do programa.

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

A lista também tem alguns participantes mais recentes, como Babu Santana, do BBB 20, e Sarah Andrade, do BBB 21. A relação ainda inclui Aline Mattos (BBB 13), Ana Paula Renault (BBB 16), Alan Passos (BBB 5), Jonas Sulzbach (BBB 12) e Alberto Cowboy (BBB 7).

Apesar da repercussão, a produção do programa não confirmou nenhum nome até o momento. O anúncio oficial segue mantido para a segunda-feira (12), quando irá estrear o BBB 26. Na data, também serão divulgados os participantes do grupo Camarote, composto por famosos.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt Ex-bbb Ex-bbbs Veteranos

