Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: confira como, quando e onde assistir à live da Maratona Big Day

Transmissão acontecerá ao vivo nesta sexta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:15

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Globo/ Fábio Rocha

A contagem regressiva para o BBB 26 já começou. Antes mesmo da estreia oficial, marcada para a próxima segunda-feira (12), o público poderá acompanhar o Big Day, evento que revela os 20 participantes das Casas de Vidro e dá início à escolha dos integrantes do grupo Pipoca.

A apresentação dos aspirantes a brothers e sisters acontece nesta sexta-feira (9), durante a Maratona Big Day, com transmissão ao vivo e participação ativa do público.

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

Maratona Big Day: quando, onde e como assistir?

A tradicional Maratona Big Day retorna para movimentar os fãs da #RedeBBB. A live acontece ao longo desta sexta-feira (9), reunindo apresentadores, comentaristas e convidados especiais para comentar o anúncio dos candidatos ao BBB 26.

A transmissão será exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Durante a programação, o público conhecerá os 20 candidatos ao grupo Pipoca, com apresentação dos perfis e primeiras impressões. Ao final da dinâmica, apenas dez participantes, sendo cinco casais de cada Casa de Vidro, seguirão para o confinamento após votação popular.

'Desapegos' feito pelo perfil do BBB

'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 por Fábio Rocha/TV Globo
1 de 11
'Desapego' feito pelo perfil do BBB por Reprodução

Casas de Vidro do BBB 26: como vai funcionar?

Nesta edição, o BBB contará com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Cada uma delas abrigará quatro candidatos, sendo duas mulheres e dois homens.

Para quem quiser acompanhar de perto a rotina dos participantes, além do Globoplay, a TV Globo exibirá o especial Seleção BBB. O programa vai ao ar após a novela Três Graças nos dias 9 e 10 de janeiro e antes do Fantástico no dia 11. A proposta é apresentar melhor os candidatos e mostrar detalhes da convivência em cada casa.

Os escolhidos pelo público serão anunciados no Seleção BBB, antes do Fantástico, no domingo (11). Já a estreia do BBB 26 acontece na segunda-feira (12).

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Christiane Torloni por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Henri Castelli por Reprodução
Juliano Floss por Reprodução
Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram
MC Carol, cantora  por Reprodução / Instagram
Klara Castanho, atriz por Reprodução/Instagram
Pedro Neschling, ator por Divulgação
Lucas Leto, ator por Reprodução
Danielle Winits, atriz  por Reprodução | Instagram
Mariana Goldfarb, modelo por Reprodução/Redes Sociais
Priscilla, cantora por Reprodução/Redes Sociais
Cacau Protásio, atriz e humorista por Reprodução
Simaria Mendes, cantora  por Reprodução
Arthur Zanetti, ginasta por Olympics.com
Gabriel Fuentes, ator por Reprodução
Thiago Martins, ator  por Fábio Rocha/TV Globo
Thalita Rebouças, escritora  por Reprodução/Redes Sociais
Arthur Nory, ginasta por Ricardo Bufolin/CBG
Livinho, cantor  por Léo Rosario/TV Globo
1 de 20
Christiane Torloni por Reprodução

Onde ficam as Casas de Vidro?

As estruturas deste ano estão distribuídas por diferentes regiões do país:

  • Salvador, na Bahia
  • São Caetano do Sul, em São Paulo
  • Brasília, no Distrito Federal
  • Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
  • Manaus, no Amazonas

Em São Caetano do Sul, a Casa de Vidro terá um diferencial. O espaço contará com a BBB Experience, uma recriação inédita da casa principal do Big Brother Brasil.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução
Fernanda Bande, BBB 24 por Reprodução/Instagram
Aline Wirley, BBB 23 por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, BBB 16 por Reprodução
Diego Alemão, BBB 7 por
Ricardo Alface, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
Gui Napolitano, BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach, BBB 12 por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Nogueira, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

Como será a seleção dos participantes do grupo Pipoca?

Ao todo, 20 candidatos participam da dinâmica nas Casas de Vidro. O público é responsável por decidir quem garante uma vaga no BBB 26. Os anúncios oficiais dos concorrentes serão feitos por Tadeu Schmidt, com exibição ao longo da programação da TV Globo.

A votação acontece no site do gshow e o voto é ilimitado. No final do processo, apenas dez candidatos serão escolhidos para integrar o elenco da nova edição.

E os participantes Veteranos e Camarote?

Os nomes dos integrantes dos grupos Veteranos e Camarote serão revelados oficialmente na estreia do BBB 26, no dia 12 de janeiro.

Leia mais

Imagem - Casa de Vidro do BBB 26: veja a lista de quem vai disputar a vaga no reality show

Casa de Vidro do BBB 26: veja a lista de quem vai disputar a vaga no reality show

Imagem - Babu Santana e Aline Campos fazem exames para entrar no BBB 26, diz coluna

Babu Santana e Aline Campos fazem exames para entrar no BBB 26, diz coluna

Imagem - Sonhos: Veja como é casa do BBB 26 e o que cada cômodo representa

Sonhos: Veja como é casa do BBB 26 e o que cada cômodo representa

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS

Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS
Imagem - A ilha fundada por franceses no Brasil chama atenção por casarões preservados e ruas de paralelepípedo

A ilha fundada por franceses no Brasil chama atenção por casarões preservados e ruas de paralelepípedo
Imagem - O que acontece depois de hoje (9 de janeiro) redefine escolhas importantes: 3 signos sentem o impacto e enxergam um novo caminho

O que acontece depois de hoje (9 de janeiro) redefine escolhas importantes: 3 signos sentem o impacto e enxergam um novo caminho

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos