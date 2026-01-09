TELEVISÃO

BBB 26: confira como, quando e onde assistir à live da Maratona Big Day

Transmissão acontecerá ao vivo nesta sexta-feira (9)

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:15

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Globo/ Fábio Rocha

A contagem regressiva para o BBB 26 já começou. Antes mesmo da estreia oficial, marcada para a próxima segunda-feira (12), o público poderá acompanhar o Big Day, evento que revela os 20 participantes das Casas de Vidro e dá início à escolha dos integrantes do grupo Pipoca.

A apresentação dos aspirantes a brothers e sisters acontece nesta sexta-feira (9), durante a Maratona Big Day, com transmissão ao vivo e participação ativa do público.

Casa do BBB 26 1 de 25

Maratona Big Day: quando, onde e como assistir?

A tradicional Maratona Big Day retorna para movimentar os fãs da #RedeBBB. A live acontece ao longo desta sexta-feira (9), reunindo apresentadores, comentaristas e convidados especiais para comentar o anúncio dos candidatos ao BBB 26.

A transmissão será exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Durante a programação, o público conhecerá os 20 candidatos ao grupo Pipoca, com apresentação dos perfis e primeiras impressões. Ao final da dinâmica, apenas dez participantes, sendo cinco casais de cada Casa de Vidro, seguirão para o confinamento após votação popular.

'Desapegos' feito pelo perfil do BBB 1 de 11

Casas de Vidro do BBB 26: como vai funcionar?

Nesta edição, o BBB contará com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Cada uma delas abrigará quatro candidatos, sendo duas mulheres e dois homens.

Para quem quiser acompanhar de perto a rotina dos participantes, além do Globoplay, a TV Globo exibirá o especial Seleção BBB. O programa vai ao ar após a novela Três Graças nos dias 9 e 10 de janeiro e antes do Fantástico no dia 11. A proposta é apresentar melhor os candidatos e mostrar detalhes da convivência em cada casa.

Os escolhidos pelo público serão anunciados no Seleção BBB, antes do Fantástico, no domingo (11). Já a estreia do BBB 26 acontece na segunda-feira (12).

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos) 1 de 20

Onde ficam as Casas de Vidro?

As estruturas deste ano estão distribuídas por diferentes regiões do país:

Salvador, na Bahia



São Caetano do Sul, em São Paulo



Brasília, no Distrito Federal



Porto Alegre, no Rio Grande do Sul



Manaus, no Amazonas



Em São Caetano do Sul, a Casa de Vidro terá um diferencial. O espaço contará com a BBB Experience, uma recriação inédita da casa principal do Big Brother Brasil.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs) 1 de 9

Como será a seleção dos participantes do grupo Pipoca?

Ao todo, 20 candidatos participam da dinâmica nas Casas de Vidro. O público é responsável por decidir quem garante uma vaga no BBB 26. Os anúncios oficiais dos concorrentes serão feitos por Tadeu Schmidt, com exibição ao longo da programação da TV Globo.

A votação acontece no site do gshow e o voto é ilimitado. No final do processo, apenas dez candidatos serão escolhidos para integrar o elenco da nova edição.

E os participantes Veteranos e Camarote?