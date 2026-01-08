Acesse sua conta
Babu Santana e Aline Campos fazem exames para entrar no BBB 26, diz coluna

Reality show estreia no dia 12 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:12

Babu Santana e Aline Campos podem estar no BBB 26
Babu Santana e Aline Campos podem estar no BBB 26 Crédito: Reprodução | Instagram

Com poucos dias para a estreia do BBB 26, a TV Globo tem feito os últimos ajustes para fechar o elenco do reality show, que promete ser especial e trazer várias novidades. E parece que dois participantes do grupo dos famosos já passaram por exames clínicos nesta quinta-feira (8), requisito fundamental antes do início do confinamento. A informação foi divulgada pelo Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, Babu Santana é um deles. O ator, que já participou do BBB 20, é o primeiro a contar com famosos. Além da atriz e modelo, Aline Campos também foi submetida a exames médicos pré-confinamento. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira (12), comandado mais uma vez por Tadeu Schmidt.

Casa do BBB 26

A coluna revelou que os dois estiveram numa clínica no Rio de Janeiro como parte da preparação para o confinamento. Babu Santana ficou famoso no BBB 20 ao formar dupla com Felipe Prior. O ator foi o que mais enfrentou paredões, dez no total. Ele foi eliminado no último deles, ficando em quarto lugar.

Já Aline Campos ficou conhecida ao integrar o grupo de bailarinas do Domingão do Faustão, da TV Globo. Depois, ela fez propaganda de uma marca famosa de cerveja por nove anos.

Em 2026, pela primeira vez, o BBB vai reunir três grupos distintos de participantes: o Pipoca, com anônimos; o Camarote, com famosos; e o Veteranos, com ex-participantes. Ana Paula Renault, Alberto Cowboy, Henri Castelli e Christiane Torloni são outros nomes apontados como possíveis participantes.

