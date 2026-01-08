BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:07
O Big Brother Brasil 26 já entrou em clima de estreia, e o público que acompanha cada detalhe do reality pode se preparar: a revelação dos participantes acontecerá em etapas estratégicas. A Globo definiu datas diferentes para apresentar os grupos Camarote, Veteranos e Pipoca, aumentando ainda mais a expectativa.
Os nomes dos famosos (Camarote) e dos ex-participantes que retornam ao jogo (Veteranos) só serão divulgados na próxima segunda-feira (12), data oficial de estreia do programa. Diferente de edições anteriores, a emissora decidiu manter segredo absoluto até o primeiro dia no ar.
Já o grupo Pipoca, formado por anônimos, começa a ser definido nesta sexta-feira (9). Ao longo do dia, o público conhecerá 20 candidatos, que serão distribuídos em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.
BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)
Os anúncios acontecerão durante a programação da TV Globo, com entradas ao vivo diretamente dos Estúdios Globo, sob o comando de Tadeu Schmidt, além da participação de repórteres locais em cada cidade.
BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)
Os candidatos ficarão confinados nas estruturas transparentes até domingo (11). Durante esse período, o público poderá votar no gshow para escolher quem entra oficialmente no BBB 26. De cada Casa de Vidro, um homem e uma mulher conquistarão uma vaga no reality.
Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários
Além do tradicional ponto no Rio de Janeiro, outras cidades foram escolhidas para receber as Casas de Vidro neste ano. Confira os locais: