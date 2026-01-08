REALITY

BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

Reality aposta em Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil e votação popular para definir novos participantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:07

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Globo/ Fábio Rocha

O Big Brother Brasil 26 já entrou em clima de estreia, e o público que acompanha cada detalhe do reality pode se preparar: a revelação dos participantes acontecerá em etapas estratégicas. A Globo definiu datas diferentes para apresentar os grupos Camarote, Veteranos e Pipoca, aumentando ainda mais a expectativa.

Os nomes dos famosos (Camarote) e dos ex-participantes que retornam ao jogo (Veteranos) só serão divulgados na próxima segunda-feira (12), data oficial de estreia do programa. Diferente de edições anteriores, a emissora decidiu manter segredo absoluto até o primeiro dia no ar.

Já o grupo Pipoca, formado por anônimos, começa a ser definido nesta sexta-feira (9). Ao longo do dia, o público conhecerá 20 candidatos, que serão distribuídos em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

Os anúncios acontecerão durante a programação da TV Globo, com entradas ao vivo diretamente dos Estúdios Globo, sob o comando de Tadeu Schmidt, além da participação de repórteres locais em cada cidade.

Os candidatos ficarão confinados nas estruturas transparentes até domingo (11). Durante esse período, o público poderá votar no gshow para escolher quem entra oficialmente no BBB 26. De cada Casa de Vidro, um homem e uma mulher conquistarão uma vaga no reality.

Onde estão as Casas de Vidro do BBB 26?

Além do tradicional ponto no Rio de Janeiro, outras cidades foram escolhidas para receber as Casas de Vidro neste ano. Confira os locais: