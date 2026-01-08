Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

Reality aposta em Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil e votação popular para definir novos participantes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:07

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Globo/ Fábio Rocha

O Big Brother Brasil 26 já entrou em clima de estreia, e o público que acompanha cada detalhe do reality pode se preparar: a revelação dos participantes acontecerá em etapas estratégicas. A Globo definiu datas diferentes para apresentar os grupos Camarote, Veteranos e Pipoca, aumentando ainda mais a expectativa.

Os nomes dos famosos (Camarote) e dos ex-participantes que retornam ao jogo (Veteranos) só serão divulgados na próxima segunda-feira (12), data oficial de estreia do programa. Diferente de edições anteriores, a emissora decidiu manter segredo absoluto até o primeiro dia no ar.

Leia mais

Imagem - Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Imagem - Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Já o grupo Pipoca, formado por anônimos, começa a ser definido nesta sexta-feira (9). Ao longo do dia, o público conhecerá 20 candidatos, que serão distribuídos em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Christiane Torloni por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Henri Castelli por Reprodução
Juliano Floss por Reprodução
Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram
MC Carol, cantora  por Reprodução / Instagram
Klara Castanho, atriz por Reprodução/Instagram
Pedro Neschling, ator por Divulgação
Lucas Leto, ator por Reprodução
Danielle Winits, atriz  por Reprodução | Instagram
Mariana Goldfarb, modelo por Reprodução/Redes Sociais
Priscilla, cantora por Reprodução/Redes Sociais
Cacau Protásio, atriz e humorista por Reprodução
Simaria Mendes, cantora  por Reprodução
Arthur Zanetti, ginasta por Olympics.com
Gabriel Fuentes, ator por Reprodução
Thiago Martins, ator  por Fábio Rocha/TV Globo
Thalita Rebouças, escritora  por Reprodução/Redes Sociais
Arthur Nory, ginasta por Ricardo Bufolin/CBG
Livinho, cantor  por Léo Rosario/TV Globo
1 de 20
Christiane Torloni por Reprodução

Os anúncios acontecerão durante a programação da TV Globo, com entradas ao vivo diretamente dos Estúdios Globo, sob o comando de Tadeu Schmidt, além da participação de repórteres locais em cada cidade.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução
Fernanda Bande, BBB 24 por Reprodução/Instagram
Aline Wirley, BBB 23 por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, BBB 16 por Reprodução
Diego Alemão, BBB 7 por
Ricardo Alface, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
Gui Napolitano, BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach, BBB 12 por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Nogueira, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

Os candidatos ficarão confinados nas estruturas transparentes até domingo (11). Durante esse período, o público poderá votar no gshow para escolher quem entra oficialmente no BBB 26. De cada Casa de Vidro, um homem e uma mulher conquistarão uma vaga no reality.

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução
Grazi Massafera (BBB 5 – 2005): Vice-campeã do BBB 5, Grazi se consolidou como atriz de novelas, séries e cinema, tornando-se uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas financeiramente. por Reprodução
Maíra Cardi (BBB 9 – 2009): Participante do BBB 9, Maíra transformou a visibilidade do reality em negócios milionários no mercado de saúde, bem-estar e produtos digitais. por Reprodução
Marcela Mc Gowan (BBB 20 – 2020): Após o BBB 20, Marcela viu seu curso online sobre sexualidade explodir em vendas enquanto ainda estava confinada, garantindo faturamento milionário. por Reprodução / Redes Sociais
Gil do Vigor (BBB 21 – 2021): Destaque do BBB 21, Gil acumulou contratos publicitários, projetos na TV e ações no mercado financeiro, ultrapassando cifras milionárias fora da casa. por Divulgação
Kerline Cardoso (BBB 21 – 2021): Primeira eliminada do BBB 21, Kerline transformou a exposição inicial em carreira como influenciadora, campanhas publicitárias e presença constante em eventos. por Reprodução
Eslovênia Marques (BBB 22 – 2022): Após o BBB 22, Eslovênia alcançou o valor do prêmio em menos de um ano com publicidade, redes sociais e trabalhos como influenciadora digital. por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis (BBB 24 – 2024): Mesmo sem vencer o BBB 24, Bia fechou contratos com grandes marcas e alcançou faturamento equivalente ao prêmio principal do programa. por Reprodução
1 de 8
Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução

  • Onde estão as Casas de Vidro do BBB 26?

Além do tradicional ponto no Rio de Janeiro, outras cidades foram escolhidas para receber as Casas de Vidro neste ano. Confira os locais:

  • São Caetano do Sul (SP)
  • Brasília (DF)
  • Salvador (BA)
  • Manaus (AM)
  • Porto Alegre (RS)

Confira mais informações sobre as Casas de Vidro aqui. 

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca pode perder o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio; entenda

Virginia Fonseca pode perder o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio; entenda

Imagem - 'Coração Acelerado': tudo o que você precisa saber sobre a nova novela das 7

'Coração Acelerado': tudo o que você precisa saber sobre a nova novela das 7

Imagem - Karol Conká revela única condição para voltar ao BBB após cancelamento

Karol Conká revela única condição para voltar ao BBB após cancelamento

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão
Imagem - BBB faz série de postagens misteriosas e fãs especulam participantes confirmados; VEJA as pistas

BBB faz série de postagens misteriosas e fãs especulam participantes confirmados; VEJA as pistas

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas
01

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'
03

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos