'Coração Acelerado': tudo o que você precisa saber sobre a nova novela das 7

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:13
'Coração Acelerado', a nova novela das 7 da Globo está prestes a entrar no ar. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, estreia nesta segunda-feira (12) e mergulha no universo da música sertaneja sob um olhar feminino e atual.
A trama acompanha Agrado Garcia (Isadora Cruz), cantora e compositora talentosa que sonha em conquistar seu espaço em um mercado historicamente dominado por homens. Criada nos bastidores da estrada, acompanhando a mãe em caravanas pelo interior do Brasil, ela cresceu ouvindo vozes que revolucionaram o sertanejo feminino, como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Simone e Simaria.
O destino de Agrado se cruza com o de João Raul (Filipe Bragança), um astro do sertanejo que vive uma crise pessoal e profissional. O encontro dos dois, porém, não será simples: o cantor tem um passado mal resolvido com Naiane (Isabelle Drummond), influenciadora digital que não aceita ser deixada de lado e promete causar muitos conflitos.
As primeiras gravações aconteceram em outubro, no estado de Goiás. A cidade fictícia de Bom Retorno, vizinha a Goiânia, serve como cenário principal da trama. Locações reais como Alto Paraíso, Pirenópolis, Goiânia e Cidade de Goiás ajudam a construir a atmosfera sertaneja, com destaque para o Cerrado, a cultura local e a música.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Uma das parcerias mais comentadas do elenco é a de Leandra Leal e Isabelle Drummond, que vivem mãe e filha. A relação foi revelada durante o Upfront 2025, quando Leandra adiantou que interpreta uma vilã poderosa e que a novela será totalmente mergulhada no universo do feminejo, incluindo até um festival musical dentro da trama.
Antes mesmo da estreia, Coração Acelerado já apresentou uma de suas apostas musicais. Uma cena foi gravada durante um show real de Maiara e Maraisa, em Goiás, onde o público conheceu a canção inédita Fora do Compasso, interpretada pela dupla ao lado de João Raul.
Além disso, nomes como Paula Fernandes também aparecem na novela, unindo ficção e realidade no universo sertanejo.