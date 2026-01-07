Acesse sua conta
'Coração Acelerado': tudo o que você precisa saber sobre a nova novela das 7

Trama estreia nesta segunda (12) e conta com grandes nomes da música sertaneja

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:13

Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado"

'Coração Acelerado', a nova novela das 7 da Globo está prestes a entrar no ar. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, estreia nesta segunda-feira (12) e mergulha no universo da música sertaneja sob um olhar feminino e atual.

  • Para você não perder nada, reunimos cinco pontos essenciais sobre a produção:

1. Uma história de mulheres que cantam e resistem

A trama acompanha Agrado Garcia (Isadora Cruz), cantora e compositora talentosa que sonha em conquistar seu espaço em um mercado historicamente dominado por homens. Criada nos bastidores da estrada, acompanhando a mãe em caravanas pelo interior do Brasil, ela cresceu ouvindo vozes que revolucionaram o sertanejo feminino, como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Simone e Simaria.

2. Romance, fama e conflito

O destino de Agrado se cruza com o de João Raul (Filipe Bragança), um astro do sertanejo que vive uma crise pessoal e profissional. O encontro dos dois, porém, não será simples: o cantor tem um passado mal resolvido com Naiane (Isabelle Drummond), influenciadora digital que não aceita ser deixada de lado e promete causar muitos conflitos.

3. Goiás é palco da novela

As primeiras gravações aconteceram em outubro, no estado de Goiás. A cidade fictícia de Bom Retorno, vizinha a Goiânia, serve como cenário principal da trama. Locações reais como Alto Paraíso, Pirenópolis, Goiânia e Cidade de Goiás ajudam a construir a atmosfera sertaneja, com destaque para o Cerrado, a cultura local e a música.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7
Paula Fernandes em Coração Acelerado
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado'
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado"
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado"
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado"
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado"
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

4. Leandra Leal e Isabelle Drummond como mãe e filha

Uma das parcerias mais comentadas do elenco é a de Leandra Leal e Isabelle Drummond, que vivem mãe e filha. A relação foi revelada durante o Upfront 2025, quando Leandra adiantou que interpreta uma vilã poderosa e que a novela será totalmente mergulhada no universo do feminejo, incluindo até um festival musical dentro da trama.

5. Música inédita e participações especiais

Antes mesmo da estreia, Coração Acelerado já apresentou uma de suas apostas musicais. Uma cena foi gravada durante um show real de Maiara e Maraisa, em Goiás, onde o público conheceu a canção inédita Fora do Compasso, interpretada pela dupla ao lado de João Raul.

Além disso, nomes como Paula Fernandes também aparecem na novela, unindo ficção e realidade no universo sertanejo.

