Galã de novelas relembra morte trágica do pai, também ator: 'Muito sofrido'

Ator diz que encontrou na atividade física uma forma de extravasar a dor deixada pela morte repentina do pai

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:41

Rômulo Arantes Neto com o pai, Rômulo Arantes
Rômulo Arantes Neto com o pai, Rômulo Arantes Crédito: Reprodução

Aos 38 anos, Rômulo Arantes Neto ainda se emociona ao falar do pai, morto de forma repentina em um acidente de ultraleve em Minas Gerais, quando ele tinha apenas 13. O ator, conhecido por papéis em novelas como Malhação, Império e Fuzuê, contou que o esporte teve papel fundamental para atravessar o luto e lidar com um trauma que marcou sua vida para sempre.

Filho de um dos grandes galãs da televisão brasileira, Rômulo seguiu caminhos parecidos tanto na TV quanto fora dela. Mas foi longe dos estúdios que encontrou uma espécie de refúgio na adolescência, mergulhando intensamente na prática esportiva como forma de enfrentar a dor da perda.

Ator Rômulo Arantes, pai de Rômulo Arantes Neto, morreu em acidente

RRômulo Arantes por Reprodução
Rômulo Arantes por Reprodução
Rômulo Arantes também foi ator por Reprodução
Rômulo Arantes Neto no colo do pai por Reprodução
Rômulo Arantes com Luana Piovani e Carolina Dieckmann por Reprodução
Pai e fi por Reprodução
Rômulo Arantes Neto com o pai, Rômulo Arantes por Reprodução
1 de 7
RRômulo Arantes por Reprodução

"Uma coisa que sempre me ajudou foi fazer esporte. Uma válvula de escape mesmo. Por isso também sempre tive um jeito agressivo com o esporte. É uma terapia e a maneira que eu encontrei para extravasar minha dor".

O ator falou abertamente sobre o assunto durante participação no programa Sem Censura. Segundo ele, a morte do pai provocou mudanças profundas em sua rotina e na forma como lidou com os sentimentos ao longo dos anos.

"Eu era completamente apaixonado por ele e muito fã dele. Carismático, querido, me ensinava todos os esportes. Tínhamos um relacionamento que era muito bonito. Foi muito sofrido e guardei tudo para mim. Tive que mudar de bairro, fui morar com a minha mãe. Foi um processo doloroso e sofri muito sozinho. Aos poucos, a gente vai tentando sanar a dor porque machuca muito, e a vida continua".

Rômulo Arantes morreu aos 42 anos, idade que o filho ainda não alcançou. Na época, ele vivia um dos momentos mais intensos da carreira artística, acumulando trabalhos na televisão. O ator brilhou em novelas como Brilhante, Direito de Amar, Pantanal e Perigosas Peruas.

Antes de conquistar o status de galã na TV, Rômulo Arantes já era conhecido no esporte. Campeão de natação, ele chegou a representar o Brasil em três edições dos Jogos Olímpicos, trajetória que também influenciou o filho, tanto emocionalmente quanto na relação com a atividade física.

