Carmen Vasconcelos
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:29
Depois da maratona intensa do Carnaval, a festa continua com muito ritmo, alegria e energia positiva na “Ressaca de Carnaval”, que acontece no domingo, 01 de março, a partir das 15h, na Praça das Artes – Mestre Neguinho do Samba, em um evento gratuito que promete reunir público, música de qualidade e celebração da cultura popular.
Com uma programação vibrante, o evento traz ao palco nomes que carregam a essência do samba e do pagode, como Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho, artistas que possuem forte conexão com o público e trajetória marcada por apresentações cheias de carisma e interação. A proposta é manter o clima festivo do verão baiano, prolongando a alegria do Carnaval em um ambiente democrático, acessível e voltado para toda a comunidade.
A Ressaca de Carnaval chega como um verdadeiro encontro de ritmos, reforçando a valorização da música popular e da ocupação cultural dos espaços públicos com arte, dança e entretenimento de qualidade. Além de celebrar o pós-Carnaval, o evento fortalece a cena musical local e cria um espaço de convivência, diversão e identidade cultural, reunindo famílias, foliões e amantes do samba em um só lugar.
Gratuito e aberto ao público, o evento reafirma o compromisso com a democratização da cultura, transformando a Praça das Artes em um grande palco de celebração, onde a alegria do Carnaval se estende e o samba continua sendo protagonista.
SERVIÇO:
RESSACA DE CARNAVAL
Data: Domingo, 01 de março
Horário: A partir das 15h
Local: Praça das Artes – Mestre Neguinho do Samba
Entrada: Evento gratuito
Atrações: Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho
Classificação: Livre
Com assessoria