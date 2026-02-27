Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ressaca de Carnaval agita a Praça das Artes com samba e pagode gratuitos neste domingo (1º)

Evento gratuito reúne Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho a partir das 15h

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:29

Ressaca de Carnaval promete grande encontro do samba e do pagode na Praça das Artes
Ressaca de Carnaval promete grande encontro do samba e do pagode na Praça das Artes Crédito: DIVULGAÇÃO

Depois da maratona intensa do Carnaval, a festa continua com muito ritmo, alegria e energia positiva na “Ressaca de Carnaval”, que acontece no domingo, 01 de março, a partir das 15h, na Praça das Artes – Mestre Neguinho do Samba, em um evento gratuito que promete reunir público, música de qualidade e celebração da cultura popular.

Com uma programação vibrante, o evento traz ao palco nomes que carregam a essência do samba e do pagode, como Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho, artistas que possuem forte conexão com o público e trajetória marcada por apresentações cheias de carisma e interação. A proposta é manter o clima festivo do verão baiano, prolongando a alegria do Carnaval em um ambiente democrático, acessível e voltado para toda a comunidade.

A Ressaca de Carnaval chega como um verdadeiro encontro de ritmos, reforçando a valorização da música popular e da ocupação cultural dos espaços públicos com arte, dança e entretenimento de qualidade. Além de celebrar o pós-Carnaval, o evento fortalece a cena musical local e cria um espaço de convivência, diversão e identidade cultural, reunindo famílias, foliões e amantes do samba em um só lugar.

Gratuito e aberto ao público, o evento reafirma o compromisso com a democratização da cultura, transformando a Praça das Artes em um grande palco de celebração, onde a alegria do Carnaval se estende e o samba continua sendo protagonista.

SERVIÇO:

RESSACA DE CARNAVAL

Data: Domingo, 01 de março

Horário: A partir das 15h

Local: Praça das Artes – Mestre Neguinho do Samba

Entrada: Evento gratuito

Atrações: Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho

Classificação: Livre

Com assessoria

Tags:

Carnaval Centro Histórico

Mais recentes

Imagem - 30 anos de Pokémon: Conheça as histórias de quem cresceu com a franquia da Nintendo

30 anos de Pokémon: Conheça as histórias de quem cresceu com a franquia da Nintendo
Imagem - Romance de Paul Mescal e Josh O'Connor não empolga fãs

Romance de Paul Mescal e Josh O'Connor não empolga fãs
Imagem - Conheça a atriz que vive a Cinderela de Bridgerton

Conheça a atriz que vive a Cinderela de Bridgerton

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel