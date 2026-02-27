VARIEDADES

Ressaca de Carnaval agita a Praça das Artes com samba e pagode gratuitos neste domingo (1º)

Evento gratuito reúne Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho a partir das 15h

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:29

Ressaca de Carnaval promete grande encontro do samba e do pagode na Praça das Artes Crédito: DIVULGAÇÃO

Depois da maratona intensa do Carnaval, a festa continua com muito ritmo, alegria e energia positiva na “Ressaca de Carnaval”, que acontece no domingo, 01 de março, a partir das 15h, na Praça das Artes – Mestre Neguinho do Samba, em um evento gratuito que promete reunir público, música de qualidade e celebração da cultura popular.

Com uma programação vibrante, o evento traz ao palco nomes que carregam a essência do samba e do pagode, como Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho, artistas que possuem forte conexão com o público e trajetória marcada por apresentações cheias de carisma e interação. A proposta é manter o clima festivo do verão baiano, prolongando a alegria do Carnaval em um ambiente democrático, acessível e voltado para toda a comunidade.

A Ressaca de Carnaval chega como um verdadeiro encontro de ritmos, reforçando a valorização da música popular e da ocupação cultural dos espaços públicos com arte, dança e entretenimento de qualidade. Além de celebrar o pós-Carnaval, o evento fortalece a cena musical local e cria um espaço de convivência, diversão e identidade cultural, reunindo famílias, foliões e amantes do samba em um só lugar.

Gratuito e aberto ao público, o evento reafirma o compromisso com a democratização da cultura, transformando a Praça das Artes em um grande palco de celebração, onde a alegria do Carnaval se estende e o samba continua sendo protagonista.

SERVIÇO:

RESSACA DE CARNAVAL

Data: Domingo, 01 de março

Horário: A partir das 15h

Local: Praça das Artes – Mestre Neguinho do Samba

Entrada: Evento gratuito

Atrações: Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx e Filipinho

Classificação: Livre