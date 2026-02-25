NETFLIX

Conheça a atriz que vive a Cinderela de Bridgerton

Australiana Yerin Ha diz que jornada de Sophie Baek é descobrir o amor

Doris Miranda

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:00

Bridgerton. Florence Hunt as Hyacinth Bridgerton in episode 401 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix Â© 2025 Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Yerin Ha é a Cinderela de Bridgerton. A atriz australiana dá vida à Sophie Baek, par romântico de Benedict (Luke Thompson), com quem o boêmio vive uma história de amor avassaladora bem no estilo dos contos de fadas. De origem sul-coreana, a atriz de 38 anos nasceu em Sydney numa família de artistas. “Sempre cresci com esse conhecimento do que são o teatro e as telas; por isso, sempre foi algo que me interessou”, que estudou na Kaywon High School of Arts, em Seul.

Antes da participação em Bridgerton, Yerin Ha integrou o elenco da série Halo (2022). Em 2024, atuou nas séries Duna: A Profecia e The Survivors. Os quatro últimos episódios da 4ª temporada de Bridgerton estarão disponíveis na Netflix nesta quinta (26).

Como foi entrar em Bridgerton na temporada 4?

Foi bem intimidador entrar em um elenco e uma série tão consolidados, mas tentei não pensar muito nisso e me concentrar na história e em fazer o meu melhor. Todo mundo foi muito legal. Foi realmente um presente.

Como Sophie se encaixa na história?

Sophie é filha ilegítima de Lorde Penwood. Quando ele morre, sua madrasta assume a casa e Sophie acaba sendo forçada a trabalhar como criada. Uma noite, ela foge escondida para ir a um baile de máscaras e conhece Benedict Bridgerton. O que me atraiu na personagem foi o senso moral e a integridade. Sophie enfrenta muitos obstáculos, mas encara tudo com graça e gentileza. Isso diz muito sobre quem ela é.

Você já conhecia o livro?

Não tinha lido Um Perfeito Cavalheiro, mas li assim que consegui o papel. É interessante entrar na cabeça da autora, perceber como ela imaginou a personagem e os eventos que desencadeiam determinadas emoções. Foi um ótimo material de referência. Mas depois chegam os roteiros, e é neles que nos baseamos.

Como você descreveria a jornada de Sophie?

A trajetória dela é sobre encontrar o amor. Não só amor romântico, mas o amor por si mesma. Quando conhecemos Sophie no episódio 1, ela é cheia de defesas emocionais e não deixa quase ninguém se aproximar. Mas, à medida que vai conhecendo personagens como Lady Bridgerton, Benedict e Eloise, ela começa a perceber que quando nos abrimos a vida fica melhor.

Como é a dinâmica familiar na Casa Penwood?

Araminta abusa do poder que tem e nutre sentimentos ruins por Sophie, que vive pisando em ovos. Ela até tem vontade de reagir às vezes, mas sabe que sua situação não permite. A qualquer momento, ela poderia ser colocada na rua. Isso acaba gerando um trauma profundo. Ela não confia nas promessas de ninguém, porque nunca cumpriram nenhuma promessa que fizeram para ela.

Como você descreve a relação entre Benedict e Sophie?

É um jogo de aproximação e afastamento. Benedict vem da nobreza, e Sophie vem de uma classe social mais baixa. Mas, o mais bonito é que eles se enxergam como realmente são e começam a questionar os padrões que a sociedade impõe às pessoas. Por que esses padrões deveriam importar? Se amamos alguém pelo que a pessoa é na essência, isso já não deveria ser o suficiente?

Qual foi sua primeira impressão da sua fantasia para o baile?

Minha fantasia tinha tantos detalhes: as camadas, os tecidos diferentes, o movimento, o espartilho interno. Quando finalmente testei com a máscara, foi um momento totalmente Cinderela. Lembro de ver uma cena nossa no terraço que tinha um plano bem aberto e toda a iluminação, e enquanto dançávamos, era possível ver o vestido cintilando à luz do luar. Parecia que a animação de Cinderela tinha ganhado vida.

Como Sophie se sente em relação à família Bridgerton depois de virar uma criada na casa deles?

Sophie teve contato com o mundo da nobreza quando era criança. Aprendeu a ler, a apreciar arte, literatura, falar francês. Por isso, a transição para a casa da família Bridgerton é mais tranquila. E também porque eles são pessoas genuinamente gentis. A única figura de autoridade com quem teve que lidar até então foi Araminta, que sempre a tratou muito mal. Então Sophie tem medo de que Violet seja parecida. Mas, depois das primeiras conversas, ela percebe que Violet é calorosa, gentil, cuidadosa. Ela passa a admirar essa postura, de uma mãe que realmente cuida e pensa no bem-estar dos filhos.

