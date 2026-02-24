MÚSICA

Lollapalooza Brasil 2026 divulga horários e divisão por palcos; veja line-up completo

Festival acontece em março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:56

Lollapalooza 2026 tem Lorde, Tyler the Creator, Chappell Roan e Sabrina Carpenter entre headliners Crédito: Reprodução

O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (24), a divisão por palcos e a grade completa de horários das apresentações da edição de 2026. Ao longo dos dias 20, 21 e 22 de março, mais de 70 artistas se apresentarão no festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, com início das apresentações ao meio-dia. Este ano, os headliners são Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler The Creator, Lorde, Skrillex e Deftones.

A grade também pode ser acessada através do aplicativo do Lollapalooza Brasil, disponível para download na Google Play Store e na Apple Store. Na plataforma, o fã pode montar sua própria agenda personalizada, selecionando os shows que deseja assistir.

Confira a programação completa:

Aqueles que ainda não garantiram os ingressos para o Lollapalooza podem comprá-los via Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Confira os preços

Lolla Pass (3 dias):

Inteira Lote 7: R$ 2.815,00

Entrada social Lote 7: R$ 1.568,25

Meia-entrada Lote 7: R$ 1.407,50

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Sexta-feira:

Inteira Lote 4: R$ 1.093,00

Entrada Social Lote 4: R$ 621,15

Meia-entrada Lote 4: R$ 546,50

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Sábado:

Inteira Lote 2: R$ 1.000,00

Entrada Social Lote 2: R$ 570,00

Meia-entrada Lote 2: R$ 500,00

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Domingo:

Inteira Lote 3: R$ 1.050,00

Entrada Social Lote 3: R$ 597,50

Meia-entrada Lote 3: R$ 525,00

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Para quem busca mais conforto, o Lolla Comfort Pass é a pedida ideal. Essa modalidade oferece área exclusiva, vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e zona de sombra. Veja os preços:

Lolla Comfort Pass (3 dias):

Inteira Lote 5: R$ 5.232,00

Entrada social Lote 5: R$ 2.897,60

Meia-entrada Lote 5: R$ 2.616,00

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Sexta-feira:

Inteira Lote 5: R$ 2.465,00

Entrada Social Lote 5: R$ 1.375,75

Meia-entrada Lote 5: R$ 1.232,50

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Sábado:

Inteira Lote 4: R$ 1.121,00

Entrada Social Lote 4: R$ 1.253,10

Meia-entrada Lote 4: R$ 600,00

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Domingo:

Inteira Lote 5: R$ 2.465,00

Entrada Social Lote 5: R$ 1.375,75

Meia-entrada Lote 5: R$ 1.232,50

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Há ainda o Lolla Lounge, que garante uma experiência premium. Além do acesso a uma área diferenciada, inclui open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o evento. Veja os preços:

Lolla Lounge Pass (3 dias):

Inteira Lote 4: R$ 5.117,00

Entrada social Lote 4: R$ 4.058,35

Meia-entrada Lote 4: R$ 3.918,50

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Sexta-feira:

Inteira Lote 3: R$ 2.500,00

Entrada Social Lote 3: R$ 2.047,50

Meia-entrada Lote 3: R$ 1.975,00

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Sábado:

Inteira Lote 2: R$ 2.450,00

Entrada Social Lote 2: R$ 2.020,00

Meia-entrada Lote 2: R$ 1.950,00

(valores com a taxa de serviço inclusa)

Domingo:

Inteira Lote 2: R$ 2.450,00

Entrada Social Lote 2: R$ 2.020,00

Meia-entrada Lote 2: R$ 1.950,00