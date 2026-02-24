Lollapalooza Brasil 2026 divulga horários e divisão por palcos; veja line-up completo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:56
O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (24), a divisão por palcos e a grade completa de horários das apresentações da edição de 2026. Ao longo dos dias 20, 21 e 22 de março, mais de 70 artistas se apresentarão no festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os portões abrem às 11h, com início das apresentações ao meio-dia. Este ano, os headliners são Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler The Creator, Lorde, Skrillex e Deftones.
A grade também pode ser acessada através do aplicativo do Lollapalooza Brasil, disponível para download na Google Play Store e na Apple Store. Na plataforma, o fã pode montar sua própria agenda personalizada, selecionando os shows que deseja assistir.
Grade do Lollapalooza 2026
Aqueles que ainda não garantiram os ingressos para o Lollapalooza podem comprá-los via Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.
Lolla Pass (3 dias):
Inteira Lote 7: R$ 2.815,00
Entrada social Lote 7: R$ 1.568,25
Meia-entrada Lote 7: R$ 1.407,50
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Sexta-feira:
Inteira Lote 4: R$ 1.093,00
Entrada Social Lote 4: R$ 621,15
Meia-entrada Lote 4: R$ 546,50
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Sábado:
Inteira Lote 2: R$ 1.000,00
Entrada Social Lote 2: R$ 570,00
Meia-entrada Lote 2: R$ 500,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Domingo:
Inteira Lote 3: R$ 1.050,00
Entrada Social Lote 3: R$ 597,50
Meia-entrada Lote 3: R$ 525,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Para quem busca mais conforto, o Lolla Comfort Pass é a pedida ideal. Essa modalidade oferece área exclusiva, vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e zona de sombra. Veja os preços:
Lolla Comfort Pass (3 dias):
Inteira Lote 5: R$ 5.232,00
Entrada social Lote 5: R$ 2.897,60
Meia-entrada Lote 5: R$ 2.616,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Sexta-feira:
Inteira Lote 5: R$ 2.465,00
Entrada Social Lote 5: R$ 1.375,75
Meia-entrada Lote 5: R$ 1.232,50
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Sábado:
Inteira Lote 4: R$ 1.121,00
Entrada Social Lote 4: R$ 1.253,10
Meia-entrada Lote 4: R$ 600,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Domingo:
Inteira Lote 5: R$ 2.465,00
Entrada Social Lote 5: R$ 1.375,75
Meia-entrada Lote 5: R$ 1.232,50
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Há ainda o Lolla Lounge, que garante uma experiência premium. Além do acesso a uma área diferenciada, inclui open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o evento. Veja os preços:
Lolla Lounge Pass (3 dias):
Inteira Lote 4: R$ 5.117,00
Entrada social Lote 4: R$ 4.058,35
Meia-entrada Lote 4: R$ 3.918,50
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Sexta-feira:
Inteira Lote 3: R$ 2.500,00
Entrada Social Lote 3: R$ 2.047,50
Meia-entrada Lote 3: R$ 1.975,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Sábado:
Inteira Lote 2: R$ 2.450,00
Entrada Social Lote 2: R$ 2.020,00
Meia-entrada Lote 2: R$ 1.950,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)
Domingo:
Inteira Lote 2: R$ 2.450,00
Entrada Social Lote 2: R$ 2.020,00
Meia-entrada Lote 2: R$ 1.950,00
(valores com a taxa de serviço inclusa)