Flávia Wenceslau lança "Sob o Mesmo Céu", álbum com sete canções inéditas e participações especiais

Disponível nas principais plataformas de música, projeto tem direção musical do violonista e produtor Ruan de Souza

Monique Lobo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:27

Flávia Wenceslau Crédito: Divulgação

A cantora e compositora Flávia Wenceslau lança seu mais novo trabalho: "Sob o Mesmo Céu", um álbum com sete faixas inédita. O disco chega às principais plataformas de música no dia 14 de março, como pré-save, e no dia 27 de março em sua versão completa. O projeto tem uma sonoridade intimista e a direção musical do violonista e produtor Ruan de Souza.

Com experiência ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Marisa Monte, Ruan também assina os arranjos e acompanha Flávia em seus shows. A produção executiva é de Felipe Wenceslau, com o Studio Cinevídeo.

O álbum conta com participações especiais: em "Pássaro da Liberdade", Flávia divide os vocais com Santanna, O Cantador. Já em "Foi no Vento", ela canta com seu filho mais novo, José. A faixa "Era Meu Pai" traz ao piano Keco Brandão, arranjador e produtor que já colaborou com artistas como Toquinho, Fábio Júnior, Zizi Possi e Gal Costa. Todas as composições são de autoria de Flávia.

“São canções que escrevi recentemente, em outro momento da maturidade da vida, outras vivências, outras experiências, sob o mesmo céu, onde a gente vai se transformando. É um disco em que procurei colocar mais presença na voz em vez de incrementar com tantos arranjos ou tecnologias. O principal condutor continua sendo o sentimento”, revela a artista.

Natural da Paraíba e radicada na Bahia há mais de 20 anos, Flávia Wenceslau tem uma trajetória sólida na música independente. Com dois Prêmios Caymmi de Música no currículo — nas categorias de melhor canção (intérprete feminina) e melhor CD regional —, a cantora já teve músicas gravadas por nomes como Maria Bethânia, Padre Fábio de Melo, Mariene de Castro, Margareth Menezes e Flávio Venturini.