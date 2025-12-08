GASTRONOMIA

Livro sobre Laila Abboud, criadora do Pão Delícia, ganha lançamento no Pelourinho

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:13

A História por trás da Criação do Pão Delícia Crédito: Angeluci Figueiredo/Reprodução

Na próxima segunda-feira (15), o Palacete Tirachapéu, no Pelourinho, receberá o coquetel de lançamento do livro "A História por Trás da Criação do Pão Delícia". A obra conta a trajetória de Laila Abboud, criadora do pãozinho delícia, iguaria que atravessou gerações e se tornou tradição nas mesas de festas baianas. O evento de lançamento será reservado a convidados e terá um coquetel especial, com degustação da receita original do Pão Delícia, além de pratos que marcam a herança libanesa da família, como quibe, esfiha, tabule e belewa.

Escrito pelos filhos, o livro faz um retrato íntimo da vida de Laila Abboud e de como ela transformou talento e criatividade em legado. A obra mergulha nas memórias da família libanesa Abboud e coloca em destaque o protagonismo de Dona Laila como mulher, imigrante, mãe e empreendedora, além da preservação de receitas árabes tradicionais feitas cotidianamente em sua casa.

Laila Abboud

Nascida em uma família de origem libanesa, Laila aprendeu ainda na juventude os segredos da culinária. Em Salvador, ela desenvolveu técnicas para adaptar uma receita aprendida em um curso, criando o que, anos depois, seria conhecido como o famoso Pão Delícia.

“O Pão Delícia sustentou nossa família por mais de dez anos. Mas, mais do que isso, ele construiu uma história que agora precisava ser contada”, afirma Paulo Abboud, um dos sete filhos.