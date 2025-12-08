Acesse sua conta
Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 35 cidades baianas

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste e sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:27

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 37 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta terça-feira (9). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste e sul da Bahia.

Veja a lista de cidades em alerta amarelo

Cidades em alerta por Reprodução
Cidades em alerta por Reprodução
Cidades em alerta por Reprodução
Cidades em alerta por Reprodução
1 de 4
Cidades em alerta por Reprodução

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Tags:

Chuva Bahia Temporal Alerta

