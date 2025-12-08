TEMPO

Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 35 cidades baianas

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste e sul da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:27

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 37 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta terça-feira (9). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste e sul da Bahia.

Veja a lista de cidades em alerta amarelo 1 de 4