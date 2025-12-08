Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 35 cidades baianas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:27
Ao menos 37 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta terça-feira (9). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste e sul da Bahia.
Veja a lista de cidades em alerta amarelo
O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.