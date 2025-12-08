Acidente deixa mototaxista morto em estrada da Bahia; motorista tenta fugir e recusa bafômetro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:34
Um mototaxista identificado como Iremar de Jesus Delmiro, de 49 anos, morreu após a motocicleta em que estava colidir com um carro na BA-330, em Ipiaú, no sul da Bahia. O acidente ocorreu na noite de sábado (6) e a morte da vítima foi confirmada pela Polícia Civil, que informou que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Após a batida, o motorista do carro tentou fugir, segundo informou a Polícia Militar. Moradores da região, no entanto, alcançaram o condutor e o detiveram até a chegada dos policiais que atenderam à ocorrência.
Mototaxista morreu em acidente entre carro e moto na BA-330
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente ou o que teria provocado o impacto entre os dois veículos na rodovia estadual.
De acordo com a Polícia Civil, o motorista se recusou a realizar o teste de alcoolemia, conhecido como bafômetro. Um inquérito foi instaurado para apurar a responsabilidade pelo acidente e reunir informações que possam esclarecer o caso.
Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia