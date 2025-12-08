Acesse sua conta
Credenciamento de veículos de moradores para acesso às áreas do Carnaval encerra hoje (8); veja passo a passo

Solicitações devem ser feitas no site da Transalvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:14

Transalvador inicia fase de testes dos controles de acesso aos portais do Carnaval
É preciso ter credencial para atravessar os portais em determinados horários durante o Carnaval Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

O prazo para que moradores das zonas próximas ao circuito de Carnaval possam solicitar as credenciais de seus veículos pela internet e recebê-las em casa termina nesta segunda-feira (8). As solicitações devem ser feitas através do site da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). 

Na plataforma, basta clicar no ícone “Carnaval 2026”. Também na página virtual, o cidadão pode verificar se sua residência está em uma das áreas de restrição da festa, através do número de IPTU. 

Até o final do mês de novembro, cerca de 5,2 mil moradores cadastraram pelo menos um veículo, o que representa aproximadamente 15% dos pouco mais de 33 mil imóveis aptos a receber os adesivos. 

Para os moradores que já realizaram o cadastro em anos anteriores, o processo é ainda mais simples: basta acessar o sistema com o mesmo login e senha, confirmar o veículo já registrado, substituí-lo ou incluir um novo automóvel. Mensagens de alerta estão sendo enviadas aos moradores cadastrados anteriormente avisando para o fim do prazo. 

Caso o morador com cadastro prévio não realize nenhuma dessas ações no site até a data limite, será necessário comparecer a um dos postos físicos — que terão datas e locais divulgados posteriormente — caso deseje obter uma nova credencial.

Quem buscar o serviço após o prazo, só poderá realizá-lo em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e a apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e os locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.

