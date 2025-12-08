Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Vítima teria um encontro com clientes no apartamento onde foi localizado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:53

Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga
Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga Crédito: Reprodução

Um técnico de informática identificado como José Eduardo Santos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento na manhã deste domingo (7), no bairro de Doron, em Salvador. A vítima tinha mais de 16 mil seguidores nas redes sociais e era proprietário de uma loja especializada em manutenção de computadores.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo apresentava diversas marcas de agressões. José Eduardo teria marcado um encontro com supostos compradores, que chegaram ao imóvel em uma Kombi branca. Já dentro do apartamento, houve um desentendimento e ele acabou violentamente espancado. A motivação e as circunstâncias do crime ainda não estão esclarecidas.

Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga

Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga por Reprodução
Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga por Reprodução
Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga por Reprodução
Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga por Reprodução
1 de 4
Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga por Reprodução

A Polícia Militar informou que equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito e realizaram o isolamento da área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pelos levantamentos iniciais.

O caso está sendo investigado pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a corporação, guias periciais foram expedidas para remoção do corpo e realização de exames, enquanto diligências seguem na tentativa de identificar os envolvidos e determinar o que motivou o crime.

Leia mais

Imagem - Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Imagem - Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Imagem - Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

Tags:

Crime Salvador Morte Técnico em Informática

Mais recentes

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
Imagem - Credenciamento de veículos de moradores para acesso às áreas do Carnaval encerra hoje (8); veja passo a passo

Credenciamento de veículos de moradores para acesso às áreas do Carnaval encerra hoje (8); veja passo a passo
Imagem - Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
01

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
03

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro