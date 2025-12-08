CRIME

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Vítima teria um encontro com clientes no apartamento onde foi localizado

Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:53

Técnico em informática foi morto em casa; DHPP investiga Crédito: Reprodução

Um técnico de informática identificado como José Eduardo Santos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento na manhã deste domingo (7), no bairro de Doron, em Salvador. A vítima tinha mais de 16 mil seguidores nas redes sociais e era proprietário de uma loja especializada em manutenção de computadores.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo apresentava diversas marcas de agressões. José Eduardo teria marcado um encontro com supostos compradores, que chegaram ao imóvel em uma Kombi branca. Já dentro do apartamento, houve um desentendimento e ele acabou violentamente espancado. A motivação e as circunstâncias do crime ainda não estão esclarecidas.

A Polícia Militar informou que equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito e realizaram o isolamento da área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pelos levantamentos iniciais.