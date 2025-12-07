CRIME

Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

João Victor Cubas Alves, de 25 anos, foi localizado por agentes no centro da capital

Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 09:24

João Victor Cubas foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Um jogador de futebol identificado com João Victor Cubas Alves, de 25 anos, foi preso em flagrante por estupro no sábado (6), em Salvador. De acordo com informações de policiais, o suspeito foi localizado por agentes em um motel da Rua Forte de São Pedro, nas imediações do Campo Grande.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou a prisão. “O investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher”, diz em nota.

Após denúncia, os policiais se deslocaram até o local e encontraram João Victor, que foi autuado em flagrante e permanece preso para audiência de custódia que não teve data e hora reveladas até o momento. O caso também resultou em pedido de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima.

João Victor Cubas está em Salvador há pouco menos de um mês, já que foi anunciado como reforço do Galícia para o Baianão de 2026 no meio de novembro. O zagueiro é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista como São Carlos, XV de Jaú e até o Santos, onde jogou no sub-23 no ano de 2020.