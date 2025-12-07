Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 09:24
Um jogador de futebol identificado com João Victor Cubas Alves, de 25 anos, foi preso em flagrante por estupro no sábado (6), em Salvador. De acordo com informações de policiais, o suspeito foi localizado por agentes em um motel da Rua Forte de São Pedro, nas imediações do Campo Grande.
Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou a prisão. “O investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher”, diz em nota.
Após denúncia, os policiais se deslocaram até o local e encontraram João Victor, que foi autuado em flagrante e permanece preso para audiência de custódia que não teve data e hora reveladas até o momento. O caso também resultou em pedido de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima.
João Victor Cubas está em Salvador há pouco menos de um mês, já que foi anunciado como reforço do Galícia para o Baianão de 2026 no meio de novembro. O zagueiro é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista como São Carlos, XV de Jaú e até o Santos, onde jogou no sub-23 no ano de 2020.
A prisão foi realizada por equipes da Deam da Casa da Mulher Brasileira, da Deam de Periperi, da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (Deati), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).