Homem é condenado por homicídio após discussão motivada por som alto em Ondina

Crime ocorreu em 2013

Foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão o homem que matou Emerson Conceição Cunha no bairro de Ondina, em Salvador. O crime ocorreu em 2013, após uma discussão motivada por uma reclamação sobre som alto. O caso foi julgado na última quarta-feira (3).

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA), responsável pela denúncia do homicídio, o caso ocorreu na Travessa de Corte Grande, “por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima”. O réu é Josimar Santana Bispo, conhecido também como “Fão”.

Na denúncia, o MPBA relatou que a vítima e alguns familiares discutiram com uma parente de Josimar por causa do volume alto de um som. A situação evoluiu para uma discussão verbal entre Emerson e seu irmão, Edson Conceição Cunha, e Edmilson Santana Gomes e seu amigo Josimar.

Momentos após o conflito, os irmãos Emerson e Edson foram interceptados pelos acusados, que efetuaram disparos. Emerson foi atingido e morreu no local.