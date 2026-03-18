AUDOTE

Feira de adoção reúne pets, vacinação antirrábica e show gratuito neste sábado (21)

Mais de 20 cães e gatos participantes aguardam a oportunidade de ganhar um novo lar



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:24

Da esquerda para a direita: Menina, castrada, porte médio, 2 anos; Elza, 3 anos, castrada; Benedita, 5 meses; Ruya, pequeno para médio porte, 1 ano, castrada; Pretinha, 5 anos, castrada. Crédito: Divulgação

Mais de 20 cães e gatos resgatados de situações de abandono estarão disponíveis para adoção responsável neste sábado (21), durante a 16ª edição do Adote no Parque, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento será realizado das 14h às 18h, em frente ao Hiper Ideal, no Parque Shopping Bahia, em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (Remca).

Os animais participantes foram retirados das ruas, receberam tratamento veterinário, foram vacinados, castrados e agora aguardam a oportunidade de ganhar um novo lar. Desde a criação do projeto, mais de 120 cães e gatos já foram adotados por meio da iniciativa.

Segundo levantamento realizado com protetores independentes, cerca de 700 cães aguardam por adoção apenas em Salvador, a maioria sem raça definida. A feira busca incentivar a adoção responsável e aproximar famílias interessadas de animais resgatados.

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Entre os pets disponíveis nesta edição estão Ruya, de um ano, de porte pequeno a médio e conhecida pelo comportamento brincalhão e sociável com outros cães. Também aguardam por um lar Pretinha, de cinco anos; Benedita, de cinco meses; Elza, de três anos; e Menina, de dois anos. Todos os animais foram resgatados pela Remca e já passaram pelos cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.

Além da feira, o público poderá participar de uma ação de vacinação antirrábica gratuita, que será realizada das 10h às 16h no shopping.

De acordo com Ludmila Prazeres, coordenadora da Remca, a iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a adoção responsável. “Cada edição nos aproxima mais da comunidade e mostra o quanto as pessoas estão dispostas a fazer a diferença”, afirma.

A superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, destaca que o evento também reforça o compromisso do empreendimento com a causa animal. “O Adote no Parque transforma o shopping em um espaço de acolhimento não apenas para as pessoas, mas também para os animais que precisam de uma segunda chance”, diz.

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de residência e passar por uma entrevista de adoção. Interessados em adotar gatos devem levar uma caixa de transporte.

Show gratuito

A programação do sábado também inclui um show gratuito do cantor e compositor Pedro Pondé, que se apresenta na Praça de Alimentação do shopping, das 19h às 21h. A apresentação faz parte das comemorações pelos seis anos do Parque Shopping Bahia.

Serviço

Adote no Parque — 16ª edição

Data: 21 de março de 2026 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Em frente ao Hiper Ideal — Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Entrada: Gratuita

Vacinação antirrábica

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Shopping Bahia

Show Pedro Pondé

Horário: 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação — Parque Shopping Bahia