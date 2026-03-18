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Feira de adoção reúne pets, vacinação antirrábica e show gratuito neste sábado (21)

Mais de 20 cães e gatos participantes aguardam a oportunidade de ganhar um novo lar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:24

Da esquerda para a direita: Menina, castrada, porte médio, 2 anos; Elza, 3 anos, castrada; Benedita, 5 meses; Ruya, pequeno para médio porte, 1 ano, castrada; Pretinha, 5 anos, castrada. Crédito: Divulgação 

Mais de 20 cães e gatos resgatados de situações de abandono estarão disponíveis para adoção responsável neste sábado (21), durante a 16ª edição do Adote no Parque, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento será realizado das 14h às 18h, em frente ao Hiper Ideal, no Parque Shopping Bahia, em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (Remca).

Os animais participantes foram retirados das ruas, receberam tratamento veterinário, foram vacinados, castrados e agora aguardam a oportunidade de ganhar um novo lar. Desde a criação do projeto, mais de 120 cães e gatos já foram adotados por meio da iniciativa.

Segundo levantamento realizado com protetores independentes, cerca de 700 cães aguardam por adoção apenas em Salvador, a maioria sem raça definida. A feira busca incentivar a adoção responsável e aproximar famílias interessadas de animais resgatados.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

Entre os pets disponíveis nesta edição estão Ruya, de um ano, de porte pequeno a médio e conhecida pelo comportamento brincalhão e sociável com outros cães. Também aguardam por um lar Pretinha, de cinco anos; Benedita, de cinco meses; Elza, de três anos; e Menina, de dois anos. Todos os animais foram resgatados pela Remca e já passaram pelos cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.

Além da feira, o público poderá participar de uma ação de vacinação antirrábica gratuita, que será realizada das 10h às 16h no shopping.

De acordo com Ludmila Prazeres, coordenadora da Remca, a iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a adoção responsável. “Cada edição nos aproxima mais da comunidade e mostra o quanto as pessoas estão dispostas a fazer a diferença”, afirma.

A superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, destaca que o evento também reforça o compromisso do empreendimento com a causa animal. “O Adote no Parque transforma o shopping em um espaço de acolhimento não apenas para as pessoas, mas também para os animais que precisam de uma segunda chance”, diz.

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de residência e passar por uma entrevista de adoção. Interessados em adotar gatos devem levar uma caixa de transporte.

Show gratuito

A programação do sábado também inclui um show gratuito do cantor e compositor Pedro Pondé, que se apresenta na Praça de Alimentação do shopping, das 19h às 21h. A apresentação faz parte das comemorações pelos seis anos do Parque Shopping Bahia.

Serviço

Adote no Parque — 16ª edição

Data: 21 de março de 2026 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Em frente ao Hiper Ideal — Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Entrada: Gratuita

Vacinação antirrábica

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Shopping Bahia

Show Pedro Pondé

Horário: 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação — Parque Shopping Bahia

Entrada: Gratuita.

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

Tags:

Adoção

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