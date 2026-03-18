CRIME

Operação mira funcionários por fraude em pagamentos e desvio de R$ 4 milhões de empresa em Salvador

Esquema envolvia sistema paralelo de pagamentos

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:59

Funcionários viraram alvo de operação por desvio de dinheiro Crédito: Reprodução

Uma operação da Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (17), mandados de busca e apreensão contra funcionários de uma empresa de materiais elétricos suspeitos de participação em um esquema que teria desviado quase R$ 4 milhões.

De acordo com as investigações, o grupo é alvo por crimes como fraude, furto qualificado mediante fraude, abuso de confiança, estelionato e lavagem de dinheiro. Entre os suspeitos está uma funcionária do caixa, apontada como responsável por estruturar o esquema.

Segundo a TV Bahia, ela teria criado um sistema paralelo que levava clientes a acreditarem que estavam pagando à empresa, quando, na prática, os valores eram direcionados para outras contas.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As irregularidades teriam ocorrido entre 2019 e 2024. Durante as investigações, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda dos envolvidos, incluindo a compra de bens de alto valor.

Na operação, foram apreendidos uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook em endereços nos bairros de Jardim das Margaridas e Uruguai, em Salvador. O material será analisado para aprofundar as apurações.