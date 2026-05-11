MEIO AMBIENTE

Quase 50 aves silvestres são resgatadas em Feira do Rolo na Bahia

Aves também eram submetidas a maus-tratos

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:19

Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

O Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, resgatou 47 aves silvestres e apreendeu 50 gaiolas na manhã deste domingo (10). A ação ocorreu entre 8h e 12h, em pontos conhecidos pela comercialização irregular de animais, entre eles a Feira do Rolo, no bairro Brasil, além das localidades de Bem-Querer e Vila Elisa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Guarda Municipal, os animais eram mantidos em condições precárias, dentro de gaiolas pequenas, caixas improvisadas, recipientes plásticos e até garrafas PET utilizadas para o transporte clandestino. As aves também eram submetidas a maus-tratos.

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“A gente tem apreendido muitos animais em sofrimento, em caixas de leite e recipientes inadequados. Além disso, eles ficam expostos ao sol, sem alimentação adequada e fora do habitat natural”, afirmou a secretária da Semma, Ana Cláudia Passos.

Os pássaros e as gaiolas foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, responsável pela identificação das espécies, avaliação veterinária e destinação adequada de cada animal. Após a reabilitação, os animais serão devolvidos ao habitat natural.