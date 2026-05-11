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Quase 50 aves silvestres são resgatadas em Feira do Rolo na Bahia

Aves também eram submetidas a maus-tratos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:19

Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

O Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, resgatou 47 aves silvestres e apreendeu 50 gaiolas na manhã deste domingo (10). A ação ocorreu entre 8h e 12h, em pontos conhecidos pela comercialização irregular de animais, entre eles a Feira do Rolo, no bairro Brasil, além das localidades de Bem-Querer e Vila Elisa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Guarda Municipal, os animais eram mantidos em condições precárias, dentro de gaiolas pequenas, caixas improvisadas, recipientes plásticos e até garrafas PET utilizadas para o transporte clandestino. As aves também eram submetidas a maus-tratos.

Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista

Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução
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Mais de 45 aves silvestres são resgatadas em feira irregular em Vitória da Conquista por Reprodução

“A gente tem apreendido muitos animais em sofrimento, em caixas de leite e recipientes inadequados. Além disso, eles ficam expostos ao sol, sem alimentação adequada e fora do habitat natural”, afirmou a secretária da Semma, Ana Cláudia Passos.

Os pássaros e as gaiolas foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, responsável pela identificação das espécies, avaliação veterinária e destinação adequada de cada animal. Após a reabilitação, os animais serão devolvidos ao habitat natural.

A operação faz parte das ações de combate aos crimes ambientais e de preservação da fauna silvestre no município.

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